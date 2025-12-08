菱角田颱風受損 水雉調查2934隻 較去年少95隻

官田水雉生態園區進行水雉普查，今年受到颱風影響，棲息的菱角田受損，導致數量較去年減少九十五隻。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕官田報導

官田水雉生態園區完成水雉調查，今年夏季受到丹娜絲颱風影響，導致菱角田面積受損，水雉族群減少，總數為二千九百三十四隻，較去年的三千零二十九隻少了九十五隻。

水雉園區主任李文珍指出，水雉主要生活在浮葉性水生植物構成的濕地環境，其中菱角田更是主要棲息地，水雉會在葉面上覓食、繁殖並養育幼雛，基於水雉季節性的生活習性，園區每年都有「菱角鳥大調查」，號召全國鳥友共同清點，了解大台南地區的水雉族群量，掌握濕地環境變化與棲地品質。

今年調查三十八里、五十二個樣區，八十六名調查員參與，鳥友來自台中、彰化、嘉義、台南與屏東，另有嘉義大學與屏東科技大學學生參與，其中嘉義大學生物資源學系鳥類生態研究室老師蔡若詩也帶著二十名學生加入，希望將關心野鳥與生態調查的文化傳承。

調查結果顯示，今年七月五日的丹娜絲颱風造成菱角田大幅受損，水雉夏季族群量因此下降，影響延續至冬季。雖然水雉總量減少九十五隻仍在自然族群波動範圍內，但氣候變遷對濕地農業與野生動物的衝擊已逐漸浮現。透過長期棲地調查，及早掌握變動趨勢，提醒社會大眾共同關注環境議題，守護濕地生態。