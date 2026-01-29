菲中齟齬加劇 南海小鎮將中國大使列為不受歡迎人物
（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）中國駐菲大使館與菲律賓政府官員、南海相關部門及國會議員之間的言語交鋒持續加劇，菲律賓一座位於南海的小鎮近日宣布，將中國駐菲大使井泉列為「不受歡迎人物」。
菲律賓DZMM廣播電台今天報導，位於南海、由巴拉旺省（Palawan）管轄的自由群島（Kalayaan）地方政府27日通過決議案，指控井泉公開抨擊菲律賓官員，違反外交禮儀，將他列為「不受歡迎人物」。
2023年8月，自由群島地方政府也曾宣布時任中國大使黃溪連為「不受歡迎人物」，當時中國海警船在仁愛暗沙海域向菲律賓海岸防衛隊船隻噴射強力水柱。
中國大使館自去年12月下旬開始，與菲方官員、南海相關機構及國會議員相互強硬嗆聲，菲媒形容中國大使館已成為「戰狼」。
回應中國大使館的「戰狼」姿態，菲律賓24名參議員中，有15人於27日聯署第256號決議案，譴責中國大使館抨擊菲律賓官員，呼籲菲律賓外交部採取必要措施維護國家尊嚴；同時重申支持在南海執勤的菲律賓海岸防衛隊、菲律賓海軍及當地漁民。
不過因部分參議員主張，應先就近期雙方言語交鋒召開聽證，再進一步作決定，該決議案暫時未被採納。
與此同時，參議院議長索托（Vicente Sotto III）提出考慮宣布中國大使館副發言人魏國為「不受歡迎人物」；參議員艾赫西托（Joseph Victor Ejercito）則進一步認為，井泉為菲中「誤解」之源，在雙方緊張進一步升高之前應撤換。
中國大使館發言人季凌鵬昨晚發表聲明說，井泉曾駐美，經歷過關閉領事館、驅逐外交官、制裁及貿易戰等風浪，即使面對美國國會每年提出的數百項反中法案或決議，始終「堅定捍衛中國利益與尊嚴。」
季凌鵬說，唯有菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）有權要求井泉離境，一旦收到這項通知，井泉將立即離開，並為履行外交官職責感到自豪。
井泉在2025年12月6日抵達馬尼拉，5天後向小馬可仕遞交國書。
季凌鵬並說，就算中國大使館被關閉，仍會繼續透過不同管道，毫不猶豫地向抹黑中國的人反擊，這是中國外交官的「基本職責」，「如果外交官做不到這一點，要外交官何用？」
另一方面，民調機構OCTA Research今天在臉書公布12月間進行的調查：有60%菲律賓人不信任中國、79%菲律賓人視中國為最大威脅。
菲律賓總統府、外交部與國防部最近都發表聲明，支持政府官員為捍衛國家尊嚴和主權發聲。（編輯：陳慧萍）1150129
其他人也在看
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 44則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 229則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 3 小時前 ・ 28則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 187則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 215則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 8則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5則留言
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 198則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 17則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 26則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 26則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 25則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 18則留言