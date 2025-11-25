菲利普．考爾伯特展 呈現普世美學精神

記者劉昕翊／綜合報導

《菲利普．考爾伯特：彩境．時光之外》展覽即日起至12月13日，在「白石畫廊台北」陳展約20餘件一系列全新繪畫及雕塑作品；菲利普．考爾伯特藝術家持續以其標誌性的龍蝦形象為創作根基，此次作品更進一步探索抽象的可能性，邀請民眾前往感受普世的美學精神。

菲利普．考爾伯特1979年出生於蘇格蘭，現生活及工作於倫敦，延續早期的普普藝術家脈絡，將古典大師的藝術主題以及當代藝術理論，與當代大眾文化的日常符號相互交織，並透過其卡通化的龍蝦另我視角加以敘述。此次與白石畫廊攜手舉辦展覽，陳展豐富作品，更有首次亮相大尺幅抽象繪畫與裝飾性花卉2組全新系列作，展開敘事與具象，以及微觀細節、表面與材質的抽象對話。

廣告 廣告

其中，《圖騰》系列雕塑如同對龍蝦共同體的歌頌，創造一個龍蝦繁衍壯大的世界，同時也向基斯．哈林（Keith Haring）的火柴人（stick-men）形象致敬；《龍蝦向日葵》系列延續藝術史中向日葵美麗、堅韌與生命循環的象徵，並重新做出美學詮釋；《戰鬥場景》系列展現考爾伯特古典大師風格的《狩獵》系列作品，逐漸演變成其筆下龍蝦星球的科幻世界，畫面充滿漫畫式的意象，描繪龍蝦族群為星球未來而戰的場景，試圖捕捉生命本身核心力量之間的張力。

另外，首次亮相的《花卉研究》系列，則是向沃荷標誌性的花卉系列致敬，考爾伯特表示，他喜歡將閃亮的、玩具般的、產品化的沃荷花卉與龍蝦城中的帶刺仙人掌並置；這些作品頌揚花卉的永恆的標誌性力量。此外，展覽也在NOKE忠泰樂生活展出一隻高達10米的充氣雕塑，以幽默的方式將自然世界與普普文化相融合，從四肢、鞋子和衣服上長出蘑菇的龍蝦，不僅充滿奇幻色彩，更象徵著蛻變與新生，同時向藝術史上的先行者致敬。

《菲利普．考爾伯特：彩境·時光之外》展覽即日起至12月13日，在「白石畫廊台北」陳展約20餘件一系列全新繪畫及雕塑作品。（記者劉昕翊攝）

《圖騰》系列雕塑如同對龍蝦共同體的歌頌，創造一個龍蝦繁衍壯大的世界，同時也向基斯．哈林（Keith Haring）的火柴人（stick-men）形象致敬。（記者劉昕翊攝）

《戰鬥場景》系列畫面充滿漫畫式的意象，描繪龍蝦族群為星球未來而戰的場景，試圖捕捉生命本身核心力量之間的張力。（記者劉昕翊攝）

首次亮相的《花卉研究》系列，是向沃荷標誌性的花卉系列致敬，頌揚花卉的永恆的標誌性力量。（記者劉昕翊攝）

覽也在NOKE忠泰樂生活展出一隻高達10米的充氣雕塑，以幽默的方式將自然世界與普普文化相融合。（白石畫廊提供）