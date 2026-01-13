菲前10個月外來投資下滑 債務工具投資拖累

（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）菲律賓中央銀行（BSP）資料顯示，2025年前10個月菲律賓外國直接投資（FDI）淨流入年減近25%，主要受到外國投資人對債務工具投資大幅下滑影響。

根據菲央行12日公布的初步數據，2025年前10個月FDI淨流入為61.79億美元，低於2024年同期的81.84億美元，年減24.5%。

債務工具（debt instruments）淨投資年減28.8%，由2024年同期的57.17億美元降至2025年的40.69億美元，成為影響整體FDI表現的主要因素。

儘管整體FDI疲弱，但部分投資項目仍然正面，其中外資盈餘再投資（reinvestment of earnings）達10.88億美元，較2024年同期的10.11億美元增加7.6%，顯示外資企業選擇將獲利留在菲律賓繼續經營。

菲央行指出，2025年前10個月股權資本配置（equity capital placements）主要來源國為日本、美國及新加坡，多集中於製造業、批發及零售業，以及不動產業。

就單月表現而言，2025年10月FDI淨流入為6.42億美元，雖然是8月到10月以來的最高值，但仍較2024年同期的10.67億美元減少39.8%。

菲央行預測，FDI淨流入可於2025年底達到70億美元。

另一方面，菲央行也表示，截至2025年12月，菲律賓外匯存底為1109億美元，相當於7.4個月的貨品進口以及服務等支出，為菲律賓提供穩固的對外流動性緩衝。

根據菲央行定義，外匯存底若能支應至少3個月的貨品進口及服務支出，即視為充足。

菲央行並說，目前外匯存底規模約為菲律賓短期外債的4倍，顯示整體國際收支融資能力仍具韌性。（編輯：韋樞）1150113