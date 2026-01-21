菲副總統杜特蒂再遭指控貪污 外界關注彈劾是否重啟

（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）今天遭一名前參議員與公民團體控告「掠奪公款」及「貪污」等罪名。分析人士推測，相關控告可能成為新一波彈劾杜特蒂行動的依據之一。

菲律賓前參議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）在社群平台臉書發文表示，他於上午聯同公民團體「沉默多數」（The Silent Majority），針對杜特蒂向監察專員辦公室提出掠奪公款與貪污控告，要求她為涉嫌瀆職行為承擔責任。

根據訴狀內容，杜特蒂在擔任副總統、教育部長以及納卯市（Davao）市長期間，涉嫌「掠奪」約33.5億披索（約新台幣17.86億元）的機密經費。其他指控還包括教育部電腦採購與教室興建工程涉弊、涉嫌收受毒梟賄賂，以及曾公開威脅行刺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）等。

截至發稿時，杜特蒂陣營尚未對新的控告行動作回應。

早在前年，多個民團即以貪污、背叛公眾信任等罪名，先後針對杜特蒂提出3份訴狀，要求眾議院發動彈劾。眾議院於去年2月表決通過彈劾案，但後續程序在參議院受阻，菲律賓最高法院於去年7月援引「一年規則」，判定彈劾程序違憲。

「一年規則」是指民眾或團體不得在一年內對同一名官員發動一件以上的彈劾程序。

隨著一年期限即將屆滿，外界預期今年2月將再有人發起的彈劾杜特蒂的嘗試。有評論人士在廣播節目中分析，特立尼斯與「沉默多數」提出的貪污控告，可能會成為重新推動彈劾程序的依據之一。

菲律賓預計於2028年舉行總統大選。分析人士認為，新一輪控告將使杜特蒂是否涉貪的議題持續留在公眾視線。

根據民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）2025年12月公布的民調，56%民眾滿意杜特蒂的施政表現，34%民眾滿意小馬可仕的施政表現；另一個民調機構「社會氣象站」（SWS）大約同時公布的調查則顯示，民眾對杜特蒂的淨信任值為+31，小馬可仕則為-3。（編輯：謝怡璇）1150121