菲北部「這地」守住能阻解放軍攻台? 前高官曝「關鍵戰略點」 可封巴士海峽

美國國防部長海格塞斯證實籌組完成「美菲聯合派遣隊」。 圖：翻攝自 騰訊新聞@田柳Talk

[Newtalk新聞] 南海局勢近日因美國與菲律賓宣佈成立「聯合特遣隊」而再度升溫，美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）近日證實，該特遣隊歷時一年籌組完成，並強調將強化在南海的聯合作戰能力與戰備部署。對此，「田柳 Talk」也在《騰訊新聞》發表評論認為，美國此舉似乎是在釋出「介入中菲關係」的訊號。

與此同時，菲律賓當局也大動作開放北部兩座軍事基地供美軍使用。根據《路透社》報導，這 2 座基地位於呂宋島北端的巴丹省，距離台灣僅約 200 公里。「田柳 Talk」分析認為，一旦美菲在此部署飛彈或情報設備，不僅可涵蓋台海空域，還能進一步掌控中國艦隊進出巴士海峽的動態。

廣告 廣告

若美菲聯合軍力在巴士海峽加強偵蒐或封鎖，勢必會限制中國海軍艦隊的外海活動範圍。 圖：翻攝自 騰訊新聞@田柳Talk

巴士海峽是中國海軍由南海進入西太平洋的戰略要道，若美菲聯合軍力在此加強偵蒐或封鎖，勢必會限制中國海軍艦隊的外海活動範圍，平時可進行情報監控，戰時更可成為封鎖中國艦隊前出的關鍵據點。

「田柳 Talk」文章指出，菲律賓總統小馬可仕政府近來在區域議題上態度也愈發強硬，除了南海議題之外，菲律賓現任和前任高級國防官員也直言「如果不控制菲律賓北部，台海衝突『幾乎不可能成功』」，並公開主張介入台海局勢。另一方面，菲律賓參議員近期也訪問台灣，與副總統蕭美琴會晤，雙方談及航行自由、海上安全與經貿合作，引發中國方的強烈不滿。

蕭美琴接見菲律賓參議員龐吉立南（Francis Pancratius “Kiko”Pangilinan）。 圖：總統府提供

「田柳 Talk」文章指出，小馬可仕試圖藉台海議題牽制中國，並藉由美菲聯盟在區域事務中換取更多政治與經濟籌碼。而菲律賓在南海多次受挫後，將焦點轉向「打台灣牌」，希望在經貿層面彌補與中國關係降溫所帶來的損失。

文章表示，面對南海及周邊情勢的複雜化，中國「勢必要為『最壞情境』做準備」。中國海空軍近年持續強化戰備，一旦局勢惡化，具備迅速反應與應對挑釁的能力，南海未來一段時間恐難「風平浪靜」，軍事對峙與地緣角力將成為南海區域的常態。

廣告 廣告

菲律賓總統小馬可仕。 圖：翻攝自 騰訊新聞@田柳Talk

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）美2架B-52轟炸機逼近海岸! 大量「山毛櫸」冒出頭 馬杜洛命全境防空

（影）150哈瑪斯被「封死」了? 以軍灌水泥封地道 歐洲同步升級反恐