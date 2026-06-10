菲南強震災後救援 臨時產房迎接新生

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菲律賓強震後第三天，黃金救援時間 一分一秒過去 至今已超過52小時，倒塌廢墟裡 是否有生還希望 是焦急家屬的寄盼。重災區 市中心的大型醫院 建築也嚴重毀損 只能把傷者病患 移往露天 在烈日下救治目前死亡人數增加到45人，還有630人輕重傷，大大小小餘震 超過兩千次，每震動一下，在在加深 受災居民的恐懼**菲律賓南部民答那峨島強烈地震、到11日7時37分，將結束黃金救援72小時。官方確認目前已造成至少45人死亡、約630人受傷，另有17人失蹤，受影響有163個村莊14.5萬人。在受災最嚴重的兩處，南可塔巴托省的聖托斯將軍市，以及最靠近外海震央的省分，沙蘭加尼省，還有人受困大樓，以及有產婦直接在無菌布搭起的臨時產房，直接分娩。

35菲律賓正集中力量，搜救超過70萬人口的聖托斯將軍市，這棟嚴重塌陷的商業大樓，受困者的母親守在警戒線外，還抱著希望。

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受困者的母親 德露維歐：「作為母親 我真的很難接受，我兒子還被埋在裡面，我只祈求今天能把他救出來，這樣我們才能安心。」

聖托斯將軍市郊區一家醫院，由於建物受損，醫護人員只能在臨時搭建的帳棚下，為患者提供治療。

聖托斯將軍市醫護人員：「用力。」

另一邊，就在這面綠色布簾後的臨時產房，法新社記者聽到醫護喊一聲「用力」。接著是新生兒的哭聲。

雜貨店員工的家屬 安格爾德：「我們一直在等我妹妹，她被困在超市裡，到現在還沒有她的消息。」

菲律賓火山暨地震研究所指出，發生在8日上午規模7.8強震，是由海溝地殼運動引發，創下50年來紀錄，引發了多起山崩與倒塌。到10日上午7點，強震後，災區已記錄超過2千次餘震。官方統計，地震波及沿海村落，測得約1.4公尺海嘯，有6棟高腳屋受損。

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