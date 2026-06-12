菲南強震55死 山村孤島亟待救援

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菲律賓南部外海(8號)發生規模7.8強震，是當地半個世紀以來最強烈的地震之一。根據民防辦公室最新數據，至少55人死亡、1120人受傷、31人失蹤，超過4.5萬人無家可歸。災區不僅斷電、通訊中斷，許多村莊更因為土石流而淪為孤島。鎮長已經緊急呼籲中央派遣直升機空投物資。納卯慈濟志工也組成7人勘災團，10號已抵達重災區勘災評估後續援助。

男子頭頂木櫃穿過街道，馬路兩旁擠滿了無家可歸的居民，有人甚至把整張床和棉被直接搬到路邊。由於餘震持續，不少居民至今不敢返回住家。

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災民 納巴卡：「真的很困難，我還要照顧孩子和孫子，我真的不知道該去哪裡，弄到日常必需品，最首要的就是食物和飲用水。」

菲律賓南部強震過後，1萬2600棟以上的房屋受損、超過4.5萬人無家可歸。重災區「聖托斯將軍市」的一座小鎮，隨處可見散落的瓦礫和倒塌建築。旅館外牆整片崩落，床鋪和浴室直接暴露在外。籃球場上則搭滿臨時帳棚，不少人在簡陋環境中等待援助，也有人想起家園就忍不住落淚。

災民 拉克西：「真的很痛苦，如果你看到我們現在的處境，還有聖馬提歐村的家園， 你一定會哭，我們在那裡出生 長大，卻在一瞬間全都沒了。」

由於山崩導致部分村落一度與外界隔絕，當地首長呼籲增派直升機空投糧食。

菲律賓民防辦公室表示，目前已提供超過2600萬披索的糧食包、現金及其他救援物資，並動員180架飛機、直升機、船艦與卡車，以及約3400名軍警與救災人員，持續投入搜救、道路清理及災損評估工作，希望協助災區盡快恢復正常生活。

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