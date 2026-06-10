菲南7.8強震後牽動台灣？郭鎧紋：統計有跡可循但難預測

菲律賓民答那峨島南部海域發生規模7.8強震，引發外界關注是否可能牽動台灣地震活動。（圖／翻攝自pexels）





菲律賓民答那峨島南部海域發生規模7.8強震後，引發外界關注是否可能牽動台灣地震活動。地震專家郭鎧紋分析1900年至2026年間地震資料發現，歷史上曾有13次在民答那峨島南部發生規模7以上地震後，下一個規模7以上地震直接出現在台灣，包括921大地震及0403花蓮地震等案例。不過他強調，從主流地質學觀點來看，兩地相距約1600公里，應力轉移直接影響台灣的可能性有限。

板塊有關聯 強震未必連動

郭鎧紋指出，台灣與民答那峨島同樣位於菲律賓海板塊一側。若將菲律賓海板塊視為菱形構造，台灣位於最西端，民答那峨島則位於最南端，形成菲律賓海板塊西南緣的重要地帶。此外，台灣與菲律賓也都位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界附近，其中台灣主要位於揚子地塊一側，菲律賓則鄰近巽他板塊，因此在大尺度板塊構造上具有一定關聯性。

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然而，同屬一個大板塊系統不代表強震會直接影響台灣。目前主流學界認為，兩地距離過於遙遠，應力轉移難以造成直接影響，因此不宜將此次強震與未來台灣地震活動畫上等號。

歷史曾13次下一震出現在台灣

郭鎧紋調閱美國地質調查所（USGS）資料庫發現，1900年至2026年間台灣至民答那峨島一帶共發生122起規模7以上地震，平均約379天出現一次。他將地震分為台灣地區、呂宋島至菲律賓群島，以及民答那峨島及其南部三個區域分析，結果顯示，民答那峨島發生規模7以上地震後，下一起規模7以上地震有46%機率仍出現在民答那峨島及其南部、28%出現在呂宋島至菲律賓群島，而直接出現在台灣的案例共有13次，占比約26%。

對於這項統計結果，他坦言，26%的比例「其實也不是很低」。雖然無法據此認定菲律賓強震將引發台灣地震，但歷史上確實曾出現13次下一個規模7以上地震發生在台灣的情況，其中包括1935年新竹台中烈震、1906年嘉義梅山地震、1999年921大地震等重大災害；近年的331花蓮地震、2006年恆春地震及2024年0403花蓮地震，也都出現在相關統計紀錄中。

無法作為預測依據

他也提醒，這些案例之間的時間差從26天到837天不等，因此無法作為短期或臨震預報依據。相關統計雖具有研究與觀察價值，但若要作為實際地震預測工具仍有相當限制，較適合作為長期地震活動的參考資料。

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