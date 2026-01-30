菲參院促將中國外交官列不受歡迎人物 小馬可仕不挺

（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）菲律賓參議院近來出現將中國大使館「戰狼」外交官列為「不受歡迎人物」的聲浪。菲律賓總統府馬拉坎南宮今天表示，總統小馬可仕已否定這個構想。

菲律賓ABS-CBN新聞網報導，總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）今天在馬拉坎南宮媒體工作區被堵訪時說，小馬可仕認為無需再討論這個議題，他的答案是「不」。

中國駐菲律賓大使館自去年12月開始，與菲國海岸防衛隊官員、南海相關機構及國會議員相互強硬嗆聲。菲媒形容，中國大使館已成為「戰狼」。

廣告 廣告

多名菲律賓參議員因抨擊中國在南海的強勢作為，遭中國大使館在社群媒體臉書點名回擊。菲律賓參議院議長索托（Vicente Sotto III）及多名參議員於是考慮宣布中國大使館部分外交官為「不受歡迎人物」。

參議員杜爾弗（Erwin Tulfo）28日接受dzBB廣播電台訪問時說，只有總統有權宣布他國外交官為「不受歡迎人物」，因此參議院正醞釀提出決議，建議總統採取行動。

菲律賓參議員共24人，其中15人於27日連署第256號決議案，譴責中國大使館抨擊菲律賓官員。位於南海的自由群島（Kalayaan）地方政府同日通過決議，指責中國駐菲大使井泉違反外交禮儀，將他列為「不受歡迎人物」。

卡斯楚29日曾在例行記者會引述菲律賓外交部說法表示，將某位外交官列為「不受歡迎人物」，是僅次於降低與某國邦交等級的嚴厲外交行動，必須慎重思考。

菲律賓外交部重申，希望透過對話而非公開互嗆，來化解這波言語交鋒引發的對立。（編輯：陳妍君）1150130