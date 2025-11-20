菲國亡人節新氣象 推廣環保回收理念

「亡人節」是菲律賓的掃墓文化，每年人潮一樣把墓園擠爆，垃圾也丟了滿地，於是奧默克的慈濟志工決定在今年亡人節舉辦「墓園回收活動」，推廣環保理念愛護環境。

遠眺像萬家燈火，這可不是什麼露營區，是菲律賓「天主教版」掃墓活動「亡人節」，每年11月1、2號，人潮不是前往墓園，就是前往墓園的路上，進場的車，把道路占得水洩不通。

除了掃墓必備鮮花，墓地變園遊會，美味小吃快閃現場，面對生死哲學，菲國國民更喜歡樂觀面對，攤商也趁此大賺掃墓經濟，但卻產生失控的現象，那就是垃圾量激增。

墓園經理 卡利托：「感謝慈濟的這項，(墓園回收)倡議，因為它確實有助於，減少瓶子的亂扔。」

大半夜一卡車「家私」送到墓園，他們是慈濟辦「墓園回收活動」的「先遣部隊-」。口號標誌快速設好，為接下來白天任務「分類大作戰?」提前磨刀。

慈濟志工 薇薇安：「我真的受到啟發，加入並進行回收，以幫助地球母親和環境。」

地毯式搜索，垃圾真的卡在大地的縫隙裡，想想看，數百年都無法降解的塑膠，要是都留在現場，對環境有多恐怖。

民眾 瑪莉：「你們所做的貢獻真的很棒，這種幫助是巨大的，它也延伸到回收物品，不僅是為了孩子，也是為了每個人和每一件事。」

無感的民眾，見到志工的身教加言教，也開始反思。兩天下來，回收物蒐集到357.6 公斤的驚人數量，更是賣出一萬兩千多塊台幣，但錢是一回事，更希望這次行動，能變成翻轉觀念的蝴蝶效應。

