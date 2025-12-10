菲國原民來台參賽羽飾遭海關沒入 網友支援雞毛

（中央社記者黃郁菁屏東縣10日電）菲律賓代表隊來台參加世界原住民族傳統運動會，7日入境時族服羽飾遭海關沒入，求助台灣友人；友人在網路發出求援訊息，約3小時就徵得網友支援100支雞毛，展現另類外交。

台灣首次主辦國際級原住民族運動賽事「世界原住民族傳統運動會」，邀請菲律賓等10國原民團體來台參賽，項目包含傳統射箭、鋸木、傳統樂舞等10項傳統競技，今天在屏東縣來義鄉盛大開賽。

菲國傳統樂舞代表隊相當看重競賽，準備穿上全套卡林加（Kalinga）族服，以最隆重樣貌呈現族群精神，不料臂飾及頭飾的公雞尾羽卻在7日入境時遭海關沒入，只好緊急求助台灣友人。

長期在菲律賓作田野調查的台灣大學人類學系楊姓研究生告訴中央社記者，雞毛裝飾對於卡林加林族傳統樂舞呈現不可或缺，傳統上用於展現男子氣概，她當晚代菲律賓隊在社群平台Threads上「許願」，不少網友熱心出主意，有人建議拔雞毛撢子或毽子，也有排灣族朋友要提供少量雞毛，約3小時就徵得100支雞毛。

楊姓研究生說，這名提供者是陌生網友，正在學習大溪地舞，由於表演服飾也會用到羽飾，可一次大量提供，雙方迅速在高雄某處捷運站完成面交，網友還擔心不夠用，願再提供更多支援。

除了雞毛以外，楊姓研究生表示，樂舞其他元素也靠借物湊齊道具，4男2女編制中，女性持稻穗舞蹈，由於臨時借不到稻穗，由台灣原住民族文化園區提供小米穗代替；另外，為讓樂舞呈現更完整，代表隊也從在台菲律賓原住民移工借得樂器銅鑼，充分呈現台灣人熱心助人的特性。

菲國代表隊今天上午順利完成競賽演出，對於借物經驗，成員Ezrah Allysa Ananayo表示，團員申報蛇骨、貝類等飾物皆過關，惟有雞毛過不了，很感謝楊姓友人與網友提供協助。稻穗雖得以小米穗取代，卻也是2種文化的相遇。她認為，沒有任何一種文化比其他文化更優越，此行期望能多交流文化並向彼此學習。（編輯：李淑華）1141210