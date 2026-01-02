菲國女子膜拜4年的「綠色佛像」竟是「它」! 網笑 : 觀音也可能化身

一名菲律賓女子多年來虔誠膜拜家中的綠色雕像，直到近日友人造訪時才發現，這尊「神像」其實是動畫角色史瑞克（Shrek）的模型。 圖:翻攝自X

[Newtalk新聞] 一名菲律賓女子多年來虔誠膜拜家中的綠色雕像，直到近日友人造訪時才發現，這尊「神像」其實是動畫角色史瑞克（Shrek）的模型。

據外媒《CNN 新聞 18 頻道》報導，該女子家住馬尼拉，4 年多前在當地商店購得這尊綠色雕像後，每天定時向它祈禱、膜拜。直至某日朋友來訪，才指出她長期供奉的並非佛像，而是知名動畫角色史瑞克的惡搞模型。

女子受訪時表示，得知真相後雖感驚訝，但仍會繼續膜拜。她強調，祈禱的心意才是最重要的，對象並非重點。

事件曝光後迅速在社群媒體引發討論。網友多半認為，誠心祈禱比物件本身更有價值，有人甚至引用佛教故事指出，即便禮拜的對象非佛，只要誠心禮拜，也可能得到加持。日本網友更幽默表示，「若有緣人被史瑞克渡化，那觀音也可能化身為史瑞克。」

報導指出，類似事件並非首次出現。過去印度曾有寺廟信徒搶喝「聖水」，後來被查出源頭可能只是冷氣水或管線滲水，但信徒仍相信其靈驗。

這起菲律賓事件原發生於 2025 年 2 月，但隨著近期印度迷信事件被報導，再度被外媒翻出，引發網路熱議。

