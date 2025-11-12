菲國慈濟眼科中心 風雨無阻服務病患

菲律賓頻繁遭受颱風侵襲，在馬尼拉，慈濟眼科中心的服務如常，尤其是大風大雨的天氣，原先就安排很多位事先預約好的患者，要做白內障手術。醫護團隊說，病患都願意冒著風雨前來了，她們更沒理由不來為他們看診。

受鳳凰颱風的影響，慈濟馬尼拉園區的雨勢還不小，不時還有陣陣的強風吹襲，把盆栽和立牌吹得東倒西歪。但即使在這樣的壞天氣下，慈濟眼科中心的服務一樣沒有中斷。

慈濟眼科中心醫師 凱瑟琳：「病人在這種颱風天都能來的話，我沒有理由說不來。」

儘管風雨還不小，但好幾位原先預約好要做手術的患者，還是冒雨前來，因此醫護團隊也照常提供服務，圓滿病人重見光明的願望。

患者 康德思：「謝謝凱瑟琳醫師幫我動手術，我現在能看見了，她是位好醫師。」

慈濟眼科中心醫師 凱瑟琳：「對我來說，這不只是一份工作，這是助人的機會，如果我有能力付出，一定會這麼做。」

高齡78歲的梅西醫師，跟手術房裡的主刀醫師凱瑟琳，是最佳拍檔，從術前陪伴和術後的關懷，只要有她在，醫病雙方都能安心。

慈濟眼科中心醫師 梅西：「能夠為病人服務是我的榮幸，我需要在手術時陪伴他們(患者)，好讓(凱瑟琳)費南德茲醫師，能順利完成手術。」

守護馬尼拉民眾的健康，菲律賓慈濟眼科中心，風雨無阻，讓人本醫療的愛在當地能更普及。

