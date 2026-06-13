菲國母子來台旅遊返國前一刻走散 捷警10分鐘內尋回7歲童助趕上班機

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捷警余奕龍協助菲籍婦人找到走失的兒子，並協助對方搭乘往桃園機場的列車。(記者劉慶侯攝)

〔記者劉慶侯／台北報導〕一對菲律賓籍母子日前來台自助旅遊，卻在結束假期準備搭捷運到桃園機場時，母子在台北車站走散。母親焦急萬分向警方尋求協助，捷運警察隊第一分隊警員余奕龍獲報迅速展開協尋，在10分鐘內順利尋獲走失幼童，協助母子團圓，順利讓對方趕上返國班機。

捷警隊表示，這對菲律賓籍母子來台自由行，在最後一天前往桃園國際機場途中，行經台北車站轉乘時，不慎與7歲兒子走散，捷警余奕龍巡邏經過台北車站M6出口，發現菲籍女性旅客神情慌張，主動上前關心提供協助，才知狀況緊急。

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警方先安撫對方慌張情緒，再詢問7歲兒子的外貌、特徵及衣著，並立即通報各站協尋，不久即接獲無線電通知有一名符合特徵的外籍幼童在台北車站另一處詢問處向站務人員求助，表示與家人失散；捷警立即陪同母親前往詢問處確認，幼童見到媽媽開心地衝上前緊緊擁抱，母親也終於放下心中大石。

菲籍婦人頻頻向捷運警察隊表達感謝，對台灣警方迅速且熱心的協助留下深刻印象，後續由捷警陪同母子倆前往機場捷運乘車處，協助順利踏上返國旅程。

捷運警察隊表示，民眾攜帶孩童搭乘捷運時，務必隨時留意孩童動向，以免因人潮眾多而不慎走散或發生危險；如不慎與家人失聯，可立即向捷運公司站務人員尋求協助，或撥打110報案電話，捷警接獲通報後將立即派員到場協尋，共同維護捷運旅運安全。

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