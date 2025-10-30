菲國民宅大火 關懷罹難家庭安置災民

菲律賓計順市一處民宅，10月中旬發生一起火災，很不幸有3個小孩罹難。他們的父母親因為去醫院辦事情，火災時只有祖母被救出。慈濟菲律賓分會志工，訪視災區之後，也為29戶受災家庭準備了生活物資和米，並為罹難者家庭送上慰問金。

高密度的房子當中，滅火困難度相對很高。這一場大火，一位老太太被救出，但是她的三個孫子不幸罹難，分別10歲、7歲、5歲。他們的父母親去醫院辦事情、趕回來也無力回天。房子與房子之間，狹窄的間隔，導致有29戶家庭、112人因火災撤離。菲律賓慈濟志工訪視這天，看到災區景象，要清空復原，恐怕還得一段時日。

里長 Michelle Yu-Kim ：「明天如果慈濟還有其他捐助，對於火災受災戶來說，是一個很大的幫助，我們非常的感謝，因為當每次發生這樣的災難，不僅是火災 慈濟人總是會出現。」

急難所需，包括衣服等生活必須品，以及10公斤米。慈濟迅速整備、帶來教會送給安置在這裡的居民。一筆慰問金，可以支援罹難孩童的喪葬事宜。

罹難者父親 Alfredo Albino Jr.：「我們現在還是不知道該怎麼辦，我們仍在整理3個孩子的文件，我們甚至不知道要從哪裡開始做。」

慈濟志工 Benson Lao ：「我理解各位的遭遇 我理解痛苦，尤其是火災之後 什麼都沒有了，沒有地方可以住 家當也來不及拿。」

將惶恐的心，先安定下來，除了政府協助之外，慈濟人也會同在。

