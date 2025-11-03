菲國眼科義診 呵護先天性白內障兄妹

菲律賓慈濟志工，關懷了一戶家庭，男主人「達尼洛」的孩子們，都遺傳了他的白內障，生活、讀書都因此有很大的障礙。菲律賓慈濟眼科中心醫療團隊，為他們仔細檢查後，達尼洛因為已經年長不適合手術，但他希望孩子們有機會接受治療，未來的日子才能有希望。

幼兒園畢業照旁邊，掛滿了獎牌，每個人在田徑場上，都有優異表現。不過，菲律賓慈濟眼科團隊登門拜訪，為的是要讓孩子們，不會再緊貼著臉讀書。白內障，父親遺傳給孩子，24歲的大兒子輟學但很勤奮，女兒們的志向，達尼洛和太太盼著有機會為他們圓夢。

慈濟關懷戶 達尼洛：「如果孩子們可以接受手術，他們就能像正常人一樣生活，他們將能夠實現他們所有的夢想。」

達尼洛的女兒 Divine Irish ：「視力不好 讀書很難，我們希望擁有清晰的視力，這樣我們才能夠完成學業。」

達尼洛的女兒 Deacy Mae：「我想完成學業，這樣我才能給父母更好的生活。」

來到馬尼拉的慈濟眼科中心，醫師為父子五個人都做了詳細檢查。

慈濟眼科中心醫師 Carlo Nasol ：「達尼洛的視神經已經衰弱，因為它在童年時期沒有發育，他的孩子們因為年紀還小，有更好的機會恢復視力。」

達尼洛平靜地接受醫師建議，選擇不再手術保留現有視力，但他熱切地期待孩子們接受治療，把握最好的改善機會。

慈濟眼科中心醫師 Catherine Macaraig：「因為是先天性的 所以他們手術後，可以達到的最大視力範圍，與成年罹患白內障的人不同。」

手術後的回診，小朋友能夠重複醫師的動作，是一個希望的起步。

達尼洛的太太 Elvie：「(女兒)Dhindie說，她現在有了更清晰的視野。」

達尼洛的女兒 Dhindie：「我現在可以看得見了，感謝你們對我們的幫助。」

雖然，必須等到手術的一隻眼睛恢復，才能進行另一隻眼睛的手術，但接下來的日子，慈濟眼科醫療團隊，會全心全意陪伴兄妹們的每一步，幫助他們改寫命運。

