菲國證實雪梨槍擊案嫌犯曾訪南部 安全部門展開調查

（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）菲律賓移民局證實，日前在雪梨邦代海灘涉嫌犯下大規模槍擊案的一對父子，犯案前曾到過菲律賓南部。菲律賓安全部門正在調查兩嫌是否在菲律賓接受恐怖主義訓練。

菲律賓移民局發言人桑多華（Dana Sandoval）今天回覆中央社記者詢問說，槍擊案嫌犯阿克拉姆（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed Akram），今年11月1日從雪梨飛抵菲律賓，目的地是南部的納卯市（Davao）。

桑多華說，兩人11月28日自納卯市經馬尼拉回到雪梨。

納卯市所在的民答那峨島（Mindanao），早年曾是恐怖組織與穆斯林分離主義團體活躍的地區，而這些組織多與中東以及其他東南亞國家的極端勢力關係密切，甚至在深山設營訓練「聖戰士」。

儘管菲律賓政府多年來透過強力掃蕩與社會融合政策，已大幅削弱恐怖組織勢力，且主要穆斯林分離組織也已放下槍械，但殘餘勢力仍然存在。菲律賓軍方7日才在民答那峨島小鎮執行反恐行動，擊斃一名涉及多起爆炸案件的恐怖組織首腦。

阿克拉姆和納維德於14日晚間，在邦代海灘（Bondi Beach）向參與猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動的群眾舉槍掃射，造成15人死亡。

外媒報導，澳洲當局已將此案定調為反猶主義的恐怖攻擊，新南威爾斯州（New South Wales）警方並聲稱，嫌犯父子曾在菲律賓接受軍事化訓練。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天發表聲明說，正在查證嫌犯來菲受訓的說法。

巴迪亞補充，軍方正持續與其他安全部門密切合作，對任何形式的恐怖主義保持高度警戒，全力維護國家安全。

菲律賓正準備迎接一年當中最重要節慶耶誕節，警方重申，未在菲律賓境內偵測到恐怖威脅，隨著耶誕節將至，警方已部署足夠人手到人潮眾多地點，保護民眾安全。（編輯：韋樞）1141216