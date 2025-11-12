菲國警官「變裝搶超商」遭追捕 與同僚交火中被擊斃

菲律賓一名警官在變裝後搶劫便利超商，卻在逃離現場時與趕到的警察發生駁火，遭同僚當場擊斃。（示意圖／翻攝pexels）

近日，菲律賓一名警官在變裝後搶劫便利超商，卻在逃離現場時與趕到的警察發生駁火，遭同僚當場擊斃。事後據當地警方調查，這名警官涉嫌在今年1到4月期間，在他的轄區內多次行搶。

綜合外媒報導，這起事件發生在拉坎省（Bulacan province）馬瑞佬鎮（Marilao）一家便利商店。本週一（10）晚間約7點30分，一名穿著紅色連帽衫、灰色短褲的男子偽裝成顧客進入店內，之後掏出手槍威脅店員，並從店內搶走了約2萬比索（約新台幣10500元）的現金，之後騎機車逃逸。

當地警方接獲報案，立刻趕赴現場並展開追捕，之後在同鎮一處住宅區遭遇逃亡中的嫌犯。但警方指出，這名嫌犯看到他們後，率先掏槍向他們開火，員警開槍還擊，在交火中擊中嫌犯。

這名中槍的嫌犯被送往最近的醫院，但於當日晚間9點30分左右被宣告死亡。事後，這名嫌犯被確認是約20公里外卡羅肯市（Caloocan）北區的警局刑事調查科科長羅尼‧B‧薩托（Ronnie B. Sarto）。

薩托的身分曝光後，當地警方立刻展開深入追查，希望確認他與今年發生在該地區的一系列超商搶案是否有關。

調查發現，薩托私底下與妻子一同經營著一家食品行與一家服飾店，但他們的生意在新冠疫情期間遭到毀滅性的打擊，導致薩托的財務狀況嚴重惡化，就連銀行貸款額度都已經用盡。

調查也指出，根據此前資料，薩托從來沒有捲入過任何不良事件。但根據調查，他在今年1月到4月間，疑似涉入一系列針對當地商家的搶案，受害商家包括咖啡館、加油站與便利商店。

