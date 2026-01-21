菲國豪宅當機房 詐團17嫌押返

台菲執法單位合作打擊跨國犯罪，刑事警察局21日自菲律賓遣返涉嫌從事網路詐騙的17名嫌犯返台，包括主嫌陳麒元（前排中）等16名男性及1名女性。（陳麒全攝）

四海幫海森堂成員陳麒元包下菲律賓宿霧透天豪宅，召募共犯以打工度假方式，經營電信詐欺機房，以「愛情詐欺」、「投資詐欺」等手法，估計2年詐騙逾千人，陳嫌還僱請傭人、司機過著豪奢生活。去年5月，刑事局與菲律賓執法單位合作破獲該處機房，逮捕陳嫌等17人，包含6名通緝犯到案，刑事局21日將17嫌自菲國押解返台調查。

刑事局4年前偵破35歲陳嫌經營假投資詐團，逮捕陳嫌等15人到案，警方後續監控這批嫌犯，分析他們出入境資料及行為模式，發現陳嫌等人被起訴後，前往菲律賓宿霧長期停留，懷疑陳嫌藏身在菲國另起爐灶，繼續從事詐欺。

刑事局報請新北地檢署檢察官劉文瀚指揮偵辦，並由駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經過近11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認陳嫌等人藏身在宿霧的詐欺機房據點。

去年5月13日，刑事局派遣國際刑警科、科技犯罪防制中心科技偵查隊7名偵查人員至菲律賓宿霧，14日會同菲國執法單位執行搜索，當場逮捕陳嫌等16男1女，其中6人是通緝犯。

警方調查，陳嫌在宿霧包下3層樓獨棟豪宅，聘請傭人、司機打點生活食衣住行，召募共犯經營詐欺機房，以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」等手法，誘騙國內民眾投資虛擬貨幣，目前已有55名被害人向警方報案，財損金額逾4000多萬元。

陳嫌等人落網後，遭菲國拘留在馬尼拉，因沒有菲籍嫌犯及被害人，菲國法院日前審理後結案，並執行遣返程序，刑事局昨派員協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓祕書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，將陳嫌等17人押解回台調查，警方將持續與相關國家執法單位合作，追查幕後共犯與金流去向，並全力協助被害人追回損失。