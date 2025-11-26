菲境內美軍基地升級要台灣埋單？藍黨團：天價軍費、喪權辱國

羅智強稱賴總統天價軍購買到喪權辱國。國民黨團提供



美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。國民黨立院黨團今（26日）召開記者會，質疑賴清德總統花天價軍費，買到喪權辱國。

國民黨團引述外媒報導稱，美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC），近期在「2025年致國會年度報告」（2025Annual Report to Congress）中，建議美國國會指示國務院透過海外軍售（Foreign Military Sales）案，讓台灣以非武器支援服務的形式，「建議由台灣協助提供經費，升級改造美軍菲律賓軍事基地，增強駐紮菲律賓的美軍實力，提升美軍在台灣周邊的威懾力。」外交部次長也證實有收到此建議。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，套句中油高層名言：「就是有錢」，賴清德執政以後，一天到晚對軍公教、警消、需要照顧的弱勢喊窮，今天卻看到偉大的民進黨政府，有錢到還可以幫其他國家武裝、拚國防。羅智強請問賴清德總統，到底發生了什麼事？凱子政府，真的買得到安全了嗎？

羅智強指出，國民黨執政時期，每年國防預算約3,000億元左右，中共軍機、船艦不會越過海峽中線，也不會圍島軍演，與美國關係良好，甚至給予免簽。同時也在美國協助，中共不阻擾之下，參與如民航組織、世界衛生組織，獲得最堅實、安全的保障，守住台灣海峽防衛縱深。

羅智強說，現在光是一般性國防預算就達9000億元，若再加上賴清德總統所說1.25兆元國防特別預算，更高達2.2兆元，請問賴總統，買到什麼？海峽中線被抹去，中共軍機艦擾台常態化，動輒圍台軍演，2.2兆元買到的只有「喪權辱國」，連菲律賓軍事基地升級，都要台灣買單。

國民黨團要求賴清德向國人公開說明，和美國政府私下談了什麼？又拒絕了什麼？中華民國的立場在哪裡？國民黨團要求民進黨政府立即回答：一、是否與美方討論過？二、是否行政前置作業在進行？三、是否在密室裡「原則同意」？黨團說，中華民國的安全，不是靠幫他國蓋基地獲得，不是靠當他國提款機而來，不會成為印太戰略的金主，也不會被任何國家予取予求。

