菲學者：美軍售助台防衛不對稱作戰 但難改軍事平衡

（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）美國近日批准總額逾111億美元對台軍售案，菲律賓分析人士認為，有助於提升台灣防衛能力，但難改台灣海峽整體軍事平衡，更多是釋放出華府繼續支持台灣對抗中國軍事壓力的政治訊號。

美國戰爭部17日表示，國務院已批准對台軍售案，包括M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等8案，總額逾111億美元（約新台幣3500億元），並進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

這項軍售正值中國加強在台灣周邊的軍事演習與施壓行動。

菲律賓前海軍副司令隆美爾．王（Rommel Ong）今天接受中央社訪問指出，這批武器難以改變整體戰略格局，但可在特定層面上發揮作用，尤其是在提升台灣地面部隊應對實體入侵方面。

他說：「看起來這些裝備主要是給地面部隊使用，以在遭遇登陸或入侵時地面防衛。」

現為智庫研究員的隆美爾．王分析，軍售案可能帶來的影響，必須放在更大的脈絡下來看，包括台灣既有以及正在發展中的能力，如飛彈以及用於海上拒止的快速攻擊艇等；「軍售清單中的武器，可與台灣正在發展的本土防衛能力形成互補」。

隆美爾．王也提到，台灣的安全環境與以陸戰為主的俄烏戰爭情境不同，台海若發生衝突，將涉及海空層面，而美國這次公布的裝備清單，也顯示出對俄烏戰爭經驗的汲取，特別是無人系統在衝突中的角色。

他指出，中國擁有核武，兩岸軍事力量明顯不對稱，台灣面對中國壓倒性軍力，特別是核能力時，仍須倚賴美國作為安全後盾，儘管尚不清楚美國是否有把台灣納入核保護傘。

隆美爾．王認為，新一輪軍售符合華府在印太地區的整體戰略，「我的感覺是，這是一個初步的支持，後續還會再有。華府仍須在台灣與中國之間維持微妙的平衡，因此可能階段化對台支持，以避免過度刺激北京」。

他補充，美國也正以不同形式對日本與菲律賓等盟友提供軍事支持，包括在菲律賓靠近台灣以及南海的地點設置軍事基地、部署飛彈系統等，這都將間接影響台灣的安全。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）則告訴中央社，這項軍售符合台灣採取不對稱防衛的方向，而非試圖與中國進行全面軍力對等競逐。

畢特洛說：「這項軍售並未改變北京占據絕對優勢的台海軍力結構，但符合台北準備不對稱作戰的思路。」

曾在台灣的國立政治大學外交政策研究中心擔任訪問學者的畢特洛指出，這次軍售案可被視為台灣在因應逐日增加的威脅、回應美國要求夥伴提升國防支出之際，展現自我防衛決心。

他說：「這可能是台灣嘗試讓美國持續投入、維持台海現狀的一種做法，而台海現狀正承受越來越大的壓力。」（編輯：唐聲揚）1141219