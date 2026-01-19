菲宣布發現新氣田 小馬可仕：有助強化國內天然氣供應

菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos)今天(18日)表示，在該國唯一投產的海上氣田附近，發現一處重要的新天然氣田。小馬可仕指出，在巴拉望島(Palawan)外海的馬蘭帕亞氣田(Malampaya Field)以東發現約28億立方公尺的天然氣，足以供應570萬戶家庭一年的用電需求。

菲律賓的電價在區域位居高價位，並且正面臨逐漸逼近的危機，因為為該國最大島呂宋島(Luzon)供應約40%電力的馬蘭帕亞氣田，預計在幾年內即將枯竭。

小馬可仕表示，這處10多年來首次發現的新氣田位於馬蘭帕亞氣田以東約5公里，並且顯現出進一步開發更多資源的潛力。他在聲明中說：「這有助於延續馬蘭帕亞油田的貢獻量，並在未來多年強化我們的國內天然氣供應。」

菲律賓經常發生停電，目前超過一半的發電來源仍仰賴高碳排的進口燃煤。

總部設於馬尼拉的「氣候與永續城市研究所」(Institute for Climate and Sustainable Cities)執行長德拉克魯茲(Kairos Dela Cruz)告訴法新社，儘管這次發現「規模相對不大」，但可能在鄰近區域找到其他天然氣資源。他說：「發現這些其他氣田，將提供新的本土供應，並提升能源安全。」

德拉克魯茲強調，從長遠來看，菲律賓仍須加快發展再生能源，包括太陽能、水力發電與離岸風電等。

2022年，時任總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)下令，暫停在與中國有主權爭議的南海海域進行油氣探勘。北京方面則無視2016年國際仲裁庭的一項裁決，該裁決認定中國對大部分南海海域的主權聲張缺乏法律依據。