菲宣示擴大多國演訓合作 應對中共擴張威脅
記者賴名倫／綜合報導
《菲律賓星報》報導，菲國武裝部隊6日發布重大政策宣示，表明未來將持續與美國、日本、澳洲等區域盟邦擴大多邊合作，提升海上聯合演訓頻率與規模；藉由持續提升現代化海域覺知及戰備能量，加強應對中共擴張威脅。
菲國海軍發言人崔尼代少將（Rear Adm. Trinidad）6日示警，中共海軍、海警及海上民兵所屬艦艇，自2024年起，在「西菲律賓海」（WPS）出沒的頻率與數量便逐年增加；加上情資分析也預測，2026年起共軍可能將派遣戰機和轟炸機，與艦艇在當地海域搭配、擴大執行海空聯演，凸顯其威脅不容輕忽；因此菲國海軍也決定持續提升現代化戰力，並與志同道合友邦加強合作，共同應對突發危機。
報導指出，菲國目前已和美國、澳洲、紐西蘭、日本和加拿大等國，簽署戰略夥伴關係與《軍隊互訪地位協定》（SOVFA），未來不僅參與國數量可望持續增加，菲國也將援引相關機制，與盟邦部隊擴大舉行海上聯合巡航，同時也將提高雙邊與多邊演訓、交流與訪問頻率，藉此持續強化海域覺知能量、精進專業能力。未來。
崔尼代少將則強調，菲律賓武裝部隊將持續落實國際法規範，並持續制定、更新相應防衛作戰計畫，藉此落實「綜合群島防禦概念」（CADC），維繫離島與海事安全，進而為鞏固區域秩序做出具體貢獻。
菲律賓宣示將擴大多國海上聯演規模，加強反制中共擴張威脅。圖為美軍（左起）、加拿大與菲國軍艦先前在西菲律賓海演訓。（取自DVIDS網站）
菲律賓宣示將擴大多國海上聯演規模，加強反制中共擴張威脅。圖為美軍神盾驅逐艦「裴拉塔號」（DDG 115，下）與菲國巡防艦「黎薩號」（F-150）演訓。（取自DVIDS網站）
菲律賓宣示將擴大多國海上聯演規模，加強反制中共擴張威脅。圖為美（左起）、日、菲海防艦艇先前聯合演訓。（取自DVIDS網站）
