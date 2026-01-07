菲宣示擴大多邊合作 應對中共擴張威脅

記者賴名倫／綜合報導

《菲律賓星報》報導，菲國武裝部隊6日發布重大政策宣示，表明未來將持續與美、日、澳等區域盟邦擴大多邊合作，提升海上聯合演訓頻率與規模，藉由提升現代化海域覺知及戰備能量，加強應對中共擴張威脅。

共軍威脅逐年增加 不容輕忽

菲國海軍發言人崔尼代少將6日示警，中共海軍、海警及海上民兵艦艇，自2024年起在「西菲律賓海」（WPS）出沒的頻率與數量逐年增加；加上情資預測自今年起，共軍可能將派遣戰機和轟炸機，與艦艇在當地海域搭配，擴大執行海空聯演，凸顯其威脅不容輕忽。因此，菲國海軍決定持續提升現代化戰力，並與志同道合友邦加強合作，共同應對突發危機。

廣告 廣告

援引相關機制 強化海域覺知能量

報導指出，菲國已和美國、澳洲、紐西蘭、日本、加拿大等國，簽署戰略夥伴關係與《軍隊互訪地位協定》（SOVFA），未來參與國數量可望持續增加，菲國也將援引相關機制，與盟邦部隊擴大舉行海上聯合巡航，同時提高雙邊與多邊演訓、交流及訪問頻率，持續強化海域覺知能量、精進專業能力。

崔尼代強調，菲律賓武裝部隊將持續落實國際法規範，並持續制定、更新相應防衛作戰計畫，藉此落實「綜合群島防禦概念」（CADC），維繫離島與海事安全，進而為鞏固區域秩序做出具體貢獻。

菲律賓將擴大多國海上聯演規模，反制中共擴張威脅。圖為美、加、菲軍艦在西菲律賓海演訓。（取自DVIDS網站）