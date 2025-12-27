菲將增購2艘韓製巡防艦 增進戰力

記者潘紀加／綜合報導

軍聞網站「Naval News」報導，菲律賓將增購2艘由南韓現代重工（HHI）承造的新艦艇，並計畫以菲國海軍最新銳馬爾瓦爾級巡防艦，或HHI的「HDF-3200」巡防艦為基礎設計，以增進制海戰力。

報導引述消息人士說法指出，菲國政府22日選定現代重工，為其海軍打造2艘新艦，目前正在準備簽約事宜。估計包含武器裝備在內，訂單價值約420億披索（約新臺幣225億元），新艦設計預計以馬爾瓦爾級或「HDF-3200」巡防艦為基礎。

報導說，這項軍售案將有助拓展菲國與南韓的國防合作，同時強化菲軍海上防衛能量。現代重工過去5年已為菲律賓承造多艘艦艇，且已交付多艘，包含今年先後成軍的馬爾瓦爾級巡防艦首艦「米格爾．馬爾瓦爾號」（FFG 6）及2號艦「席蘭號」（FFG 7）等。另外，仍在建造中的6艘近海巡邏艦（OPV），首艦「拉賈．蘇萊曼號」（PS 20）也在今年6月下水，預計2026年1月交付。

菲海軍擬增購2艘南韓製新艦。圖為馬爾瓦爾級巡防艦「席蘭號」。（取自菲國海軍臉書）