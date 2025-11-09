菲尼克斯新作全裸 導演曝他很期待
曾執導《宿怨》的好萊塢名導亞瑞阿斯特，這次帶著新作《瘋狂小鎮愛丁頓》來台出席金馬影展，9日受訪時提到，台灣是很漂亮的國家、城市，自己喜歡吃牛肉麵，「我一直都很想來，因為喜歡台灣導演侯孝賢、楊德昌以及蔡明亮」，並點名最愛《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》以及《河流》。
亞瑞阿斯特這次與《小丑》奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯再度合作，演員陣容華麗，還有艾瑪史東、佩德羅帕斯卡等人，他大讚，「我很幸運能跟這些大明星合作，他們私下都很好相處，特別是菲尼克斯，他的工作態度跟我很相似，很認真又很風趣。」談及片中，瓦昆菲尼克斯有正面全裸的鏡頭，被問到瓦昆菲尼克斯是否會排斥，他笑回：「才沒有，他很期待裸體上場。」之後更開玩笑說：「很好看吧。」
《瘋狂小鎮愛丁頓》觸及了種族、政治、網路社群等社會議題，亞瑞阿斯特談到，在疫情之後，社會的對立越來越嚴重，對於國家領袖來說，不應該激化這樣的對立。片中也諷刺了網路社群的危害，他坦言，儘管自己有社群帳號，但只用來瀏覽，「原本想看看現在社會的狀況有多糟糕，結果發現越來越糟糕了」。
他抵台出席映後座談，大讚觀眾的發問都非常聰明、深入，是他在其他影展沒有聽到的訪談，由於電影製造了滿滿焦慮感給觀眾，他坦言自己也很焦慮，至於拍攝焦慮的角色是否有訣竅？他則笑稱沒有，「我就只是沉浸在角色裡頭而已」。
其他人也在看
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 8 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 21 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王家衛翻車？《繁花》助理爆「毀滅性錄音」…私下嘲諷「唐嫣很裝」 疑開黃腔：一定要搞到她
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導香港名導王家衛驚傳捲入《繁花》劇組錄音風波。近日，一段長達逾1小時的7段音檔在網上曝光，內容疑似他與編劇秦雯的私下談...FTNN新聞網 ・ 3 天前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
看完唐綺陽書秒退費！作家謝知橋行為惹議
[NOWnews今日新聞]日前網路上有著「最夭壽但合法」行為討論串，作家謝知橋也跟風在留言區參與活動，「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」，想不到留言發出後卻引起不少爭議，...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 18 小時前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 1 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 1 天前