菲尼克斯新作全裸 導演曝他很期待

曾執導《宿怨》的好萊塢名導亞瑞阿斯特，這次帶著新作《瘋狂小鎮愛丁頓》來台出席金馬影展，9日受訪時提到，台灣是很漂亮的國家、城市，自己喜歡吃牛肉麵，「我一直都很想來，因為喜歡台灣導演侯孝賢、楊德昌以及蔡明亮」，並點名最愛《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》以及《河流》。

亞瑞阿斯特這次與《小丑》奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯再度合作，演員陣容華麗，還有艾瑪史東、佩德羅帕斯卡等人，他大讚，「我很幸運能跟這些大明星合作，他們私下都很好相處，特別是菲尼克斯，他的工作態度跟我很相似，很認真又很風趣。」談及片中，瓦昆菲尼克斯有正面全裸的鏡頭，被問到瓦昆菲尼克斯是否會排斥，他笑回：「才沒有，他很期待裸體上場。」之後更開玩笑說：「很好看吧。」

廣告 廣告

《瘋狂小鎮愛丁頓》觸及了種族、政治、網路社群等社會議題，亞瑞阿斯特談到，在疫情之後，社會的對立越來越嚴重，對於國家領袖來說，不應該激化這樣的對立。片中也諷刺了網路社群的危害，他坦言，儘管自己有社群帳號，但只用來瀏覽，「原本想看看現在社會的狀況有多糟糕，結果發現越來越糟糕了」。

他抵台出席映後座談，大讚觀眾的發問都非常聰明、深入，是他在其他影展沒有聽到的訪談，由於電影製造了滿滿焦慮感給觀眾，他坦言自己也很焦慮，至於拍攝焦慮的角色是否有訣竅？他則笑稱沒有，「我就只是沉浸在角色裡頭而已」。