菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」

菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」
菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」

2025年台北國際旅展（ITF Taipei）於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大舉行。今年，菲律賓觀光部（Department of Tourism, DOT）再度參展，以全面升級的展出內容與更豐富的互動體驗，邀請台灣旅客一同感受「熱情群島」的迷人風采。

菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」
菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」

隨著菲律賓政府宣布台灣旅客可享免簽證入境，前往宿霧、薄荷島及長灘島等熱門海島勝地變得前所未有的便利，預期將掀起新一波前往「Islands of Warmth and Smiles（熱情群島）」的旅遊熱潮。

菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」
菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」

在菲律賓觀光部處長 Chriselle May S. Yambao與馬尼拉經濟文化辦事處主席Corazon A. Padiernos 的共同推動下，攜手觀光推廣署(TPB), 台灣菲律賓遊學發展協會（PECA），於本次旅展中精心呈現菲律賓多元的文化魅力與熱情好客的精神。

菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」
菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」

開幕首日，國際旅展活動熱鬧非凡，菲律賓家常菜Adobo, Sisig由菲律賓主廚Imelda親自製作，並與觀眾分享，瞬間擄獲了台灣群眾的味蕾。接著，國際調酒大師帶來精彩的調酒表演，現場準備了富有菲律賓特色芒果雞尾酒，讓觀眾驚喜不斷。今年的亮點活動包括互動式的 「菲律賓有獎徵答」，讓參觀民眾有機會贏得限量紀念品、免費飯店住宿及菲律賓熱門旅遊地的來回機票。此外，現場更由 CresArt 菲律賓料理餐廳主廚 Imelda Ching 示範知名主廚 Sandy Daza 的經典料理，結合 Joel Delos Santos 精湛的雞尾酒秀，為旅展注入豐富多元的驚喜與魅力。

菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」
菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」

菲律賓觀光部誠摯邀請民眾蒞臨展館，近距離體驗菲律賓的自然之美、文化風情與熱情笑容，探索這片「一去就愛上」的海島天堂。

