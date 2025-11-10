菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」
2025年台北國際旅展（ITF Taipei）於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大舉行。今年，菲律賓觀光部（Department of Tourism, DOT）再度參展，以全面升級的展出內容與更豐富的互動體驗，邀請台灣旅客一同感受「熱情群島」的迷人風采。
隨著菲律賓政府宣布台灣旅客可享免簽證入境，前往宿霧、薄荷島及長灘島等熱門海島勝地變得前所未有的便利，預期將掀起新一波前往「Islands of Warmth and Smiles（熱情群島）」的旅遊熱潮。
在菲律賓觀光部處長 Chriselle May S. Yambao與馬尼拉經濟文化辦事處主席Corazon A. Padiernos 的共同推動下，攜手觀光推廣署(TPB), 台灣菲律賓遊學發展協會（PECA），於本次旅展中精心呈現菲律賓多元的文化魅力與熱情好客的精神。
開幕首日，國際旅展活動熱鬧非凡，菲律賓家常菜Adobo, Sisig由菲律賓主廚Imelda親自製作，並與觀眾分享，瞬間擄獲了台灣群眾的味蕾。接著，國際調酒大師帶來精彩的調酒表演，現場準備了富有菲律賓特色芒果雞尾酒，讓觀眾驚喜不斷。今年的亮點活動包括互動式的 「菲律賓有獎徵答」，讓參觀民眾有機會贏得限量紀念品、免費飯店住宿及菲律賓熱門旅遊地的來回機票。此外，現場更由 CresArt 菲律賓料理餐廳主廚 Imelda Ching 示範知名主廚 Sandy Daza 的經典料理，結合 Joel Delos Santos 精湛的雞尾酒秀，為旅展注入豐富多元的驚喜與魅力。
菲律賓觀光部誠摯邀請民眾蒞臨展館，近距離體驗菲律賓的自然之美、文化風情與熱情笑容，探索這片「一去就愛上」的海島天堂。
其他人也在看
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 23 小時前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
田中馬拉松「88888」選手心臟突驟停！他竟是不鏽鋼上市公司老闆
彰化縣9日上午田中馬拉松賽事中，一名62歲的張姓選手在比賽回程時突然昏倒，失去呼吸和心跳。幸運的是，周圍的民眾和消防隊員迅速展開救援，進行心肺復甦術（CPR），最終成功將他從鬼門關拉回來。據了解，張男是不鏽鋼加工上市公司老闆，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬元支持田中馬拉松。此次參賽號碼為88888，數字巧合與台灣諧音「發」一樣，順利化險為夷，也讓地方人士直呼「做好事有好報！」中天新聞網 ・ 14 小時前
最後一天快搶！遊北海道5天不用2萬 五星飯店餐券千元有找
2025年ITF台北國際旅展今（3）日邁入第3天，現場一早湧現排隊人潮。台灣觀光協會指出，今日入場人次達12萬3654人，其中晶華、老爺、海霸王，連3天衝出千萬業績；旅行社也不落人後，可樂旅遊前3日業績較去年成長35%，自由行機加酒行程買氣洶湧，東南旅遊前2日業績已較去年成長3成，雄獅旅遊今日業績較去年成長逾2成。而信用卡滿額禮兌換前3日總金額已超過1.2億元，較去年成長2成。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
桃園斥資3千萬打造旅遊新亮點「大湖之森步道」11月底開放
大棟山風景特定區於112年9月13日劃設，為提升大棟山風景特定區整體休憩品質，並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取「桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，總經費3000萬元，已於今（114）年9月30日如期竣工，預計於11月底開放，為大棟山首條全新步道。桃園電子報 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
札幌首降雪夢幻白雪吸睛！北海道旅遊團「狂降1萬」真相曝
北海道入冬首場雪！8天行程降至4萬有玄機 日本北海道札幌迎來入冬首場降雪，街頭被白雪覆蓋，畫面夢幻吸引許多旅客準備追雪。近期有旅客發現北海道旅遊團價格大幅下滑，8天行程不到新台幣4萬元，直接優惠新台幣1萬元，引發民眾聯想是否與「熊害」有關。然而，旅行社業者解釋，價格下降主要是因為11月至年底為旅遊淡季，加上航班增加導致供過於求，以及針對未售出機位推出的「晚鳥優惠」，與「熊害」並無直接關聯。旅遊達人還指出，11月還不是最旺的雪季，要到12月底至隔年1、2月才會價格較高，因此現在正是前往北海道賞雪的好時機！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣
前新北市三重區五順里長洪嘉仁，過去曾連霸6屆里長還獲得新北市特優里長楷模殊榮，不料他卻淪為詐騙慣犯，今年5月才被指控盜用里民印章偽造本票，等里民死後聲請強制執行，害家屬差點流離失所，不料他6日又因2022年里長任內，詐騙個資賤賣里民房產，被新北市警方依《貪污治罪條例》移送地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 1 天前
自由行優惠瘋搶！旅行社吐內幕：年輕人買不起房「但一定要出國」
2025年ITF台北旅展11月7日至10日於南港展覽館一館舉行，台灣觀光協會指出，今年的旅遊模式更加多元，交通部也極力推廣深度旅遊，從飯店聯合券、自由行機加酒到主題式團體行程，皆呈現多元化趨勢。今（9）日是旅展第三天，在9天春節連假及普發一萬助攻下，買氣比去年同期成長許多；旅行社業者笑說，年輕人買不起房，但一定要出國，因為消費得起。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
高雄「大姐頭」劉美枝辭世享壽87歲！ 兒豪捐百萬善款完成母遺願
高雄地方知名的「大姐頭」劉美枝於上月底辭世，享壽87歲。她以豪爽的個性和長期的公益活動而受到社會各界的尊敬，然而如今傳出噩耗，也讓當地居民相當震驚，而她的兒子苓雅區民主里長陳文程也曝光，母親生前最後遺願。中天新聞網 ・ 16 小時前
惡作劇過頭！自助餐煎台 遭少年丟「洗衣球」
台北市一間自助餐店遭到四名少年惡意丟洗衣球進煎台，導致煎台冒出白煙，險些引發火災。這些少年在附近的娃娃機店夾到洗衣球後，竟兩度將其丟入營業中的煎台，造成食安疑慮與營業損失。店家蘇老闆表示，若客人因此誤食或發生火災，後果不堪設想，已至派出所備案，但警方表示因未造成實質傷害，僅能提供法律諮詢，建議向衛生局通報。此事件凸顯青少年惡作劇行為可能帶來的嚴重公共安全風險。TVBS新聞網 ・ 1 天前
飛天小女警來了！台中花毯節登場 必拍裝置藝術、接駁車班次一次看
【緯來新聞網】「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日在台中市新社區種苗改良繁殖場二苗圃開幕，緯來新聞網 ・ 20 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 1 天前
尚未登陸就威力驚人！超級颱鳳凰今晚登菲國 吊橋被吹得像絲帶亂飄
今（11/9）升級為超級颱風的「鳳凰」，預計晚間將在呂宋島奧羅拉省（Auroa）省登陸。鳳凰颱風的持續風速達時速185公里、陣風最高可達230公里，恐帶來大豪雨、強風與風暴潮。目前菲律賓東部與北部地區已有超過10萬人撤離，而從X上分享的影片可看到，在強風侵襲下，已有多處開始積水、甚至還有吊橋像絲帶一樣在空中亂飄，可見颱風威力強大。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」
屏東慈鳳宮在「揹媽祖上大武」活動回駕時，火舞表演驚傳意外！一名舞者頭髮意外被火把點燃，整個頭部頓時著火發光，引起觀眾驚呼。所幸工作人員迅速將火撲滅，舞者也未受傷。慈鳳宮總幹事莊永證實，當事者平安無事，火勢當下就被撲滅。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
勞工退休有2筆錢可領！這筆不用65歲「在職也能領」 專家曝1請領方式最划算
勞工退休到底能領幾筆退休金？很多人搞不清楚「勞工退休金」與「勞保」的差別，其實兩者是不同制度。一般勞工退休後，通常可以請領2筆退休金，分別是勞保老年給付與勞退金，但兩者是不同制度，各自有不同請領資格和計算方式，一是勞保老年給付，法定請領年齡逐年調高，現已提高至64歲，2026年起為65歲，才能領到全額年金。另一筆為勞退金，新制勞退專戶的錢，是一種強制雇主提撥......風傳媒 ・ 15 小時前