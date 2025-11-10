菲律賓亮相 2025 台北國際旅展 主打「免簽旅遊」與「美食文化傳承」

2025年台北國際旅展（ITF Taipei）於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大舉行。今年，菲律賓觀光部（Department of Tourism, DOT）再度參展，以全面升級的展出內容與更豐富的互動體驗，邀請台灣旅客一同感受「熱情群島」的迷人風采。

隨著菲律賓政府宣布台灣旅客可享免簽證入境，前往宿霧、薄荷島及長灘島等熱門海島勝地變得前所未有的便利，預期將掀起新一波前往「Islands of Warmth and Smiles（熱情群島）」的旅遊熱潮。

在菲律賓觀光部處長 Chriselle May S. Yambao與馬尼拉經濟文化辦事處主席Corazon A. Padiernos 的共同推動下，攜手觀光推廣署(TPB), 台灣菲律賓遊學發展協會（PECA），於本次旅展中精心呈現菲律賓多元的文化魅力與熱情好客的精神。

開幕首日，國際旅展活動熱鬧非凡，菲律賓家常菜Adobo, Sisig由菲律賓主廚Imelda親自製作，並與觀眾分享，瞬間擄獲了台灣群眾的味蕾。接著，國際調酒大師帶來精彩的調酒表演，現場準備了富有菲律賓特色芒果雞尾酒，讓觀眾驚喜不斷。今年的亮點活動包括互動式的 「菲律賓有獎徵答」，讓參觀民眾有機會贏得限量紀念品、免費飯店住宿及菲律賓熱門旅遊地的來回機票。此外，現場更由 CresArt 菲律賓料理餐廳主廚 Imelda Ching 示範知名主廚 Sandy Daza 的經典料理，結合 Joel Delos Santos 精湛的雞尾酒秀，為旅展注入豐富多元的驚喜與魅力。

菲律賓觀光部誠摯邀請民眾蒞臨展館，近距離體驗菲律賓的自然之美、文化風情與熱情笑容，探索這片「一去就愛上」的海島天堂。

