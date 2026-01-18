菲律賓人醫感恩餐會 情牽苦難步不歇

病患的笑容最美，鏡頭來到菲律賓，在這個天主教國度，貧富差距大、醫療資源相當缺乏，慈濟在1994年，一場偏鄉義診，開啟了當地醫療志業的發展，30多年來，不只在醫療，也提供慈善援助。新的一來剛來到，菲律賓分會為慈濟人醫團隊，舉辦歲末感恩餐會，感恩醫護人員用醫療專業相挺，也分享即將興建醫院的好消息。

「藍色，紅色，橘色。」

聽著司儀的口令，玩團康遊戲，這群脫下白袍的醫護人員，這一刻彷彿孩子一樣，暫時放下了平日工作的緊繃感，享受同僚相聚的輕鬆氛圍，這是菲律賓慈濟人醫會一年一度的歲末感恩會。

慈濟人醫會召集人 柯賢智：「你們現在坐的地方，我現在站的地方，將來就是我們醫院的所在地。」

柯賢智醫師的一番話，是慈濟菲律賓分會2026年願景，分會大家長楊國英，也加碼說明，未來一年，慈濟要在當地推展醫療志業的這一大步。

慈濟菲律賓分會執行長 楊國英：「今年我們預計要舉辦三場義診，這是我們(醫療志業)其中一項任務，另外我們也希望，醫院可以在今年內進行動土儀式，並且工程能在一年內完成。」

1994年，慈濟在菲律賓，從偏鄉的義診起步，在邁向32歲的這一年，期待透過綜合醫院的建設，把人醫之愛更擴大。

慈濟人醫會醫師 羅莎：「慈濟基金會，他們(志工)甚至不是菲律賓人，卻把心給了我們菲律賓人，他們知道該往哪裡去，哪裡有需要，他們就會去哪裡，非常感謝所有一起付出的人。」

慈濟人醫會醫師 韋貝琦：「我很榮幸能從義診中心，開始運作時就參與志工服務，謝謝慈濟給我這個機會，也希望未來在醫療任務，或義診中心裡，能再見到各位醫師。」

未來在菲律賓的慈濟醫院，將是一所擁有超過300床的大型綜合醫院，啟業後，也能照顧更多無錢就醫的貧病患者，並且把慈濟人本醫療的光，照亮當地。

