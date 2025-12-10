菲律賓代表抵任 林佳龍：續推台菲經濟走廊計畫

（中央社記者楊堯茹台北10日電）外交部長林佳龍接見新任菲律賓駐台代表彭科蓉表示，台菲關係近年大幅推進，台灣願持續推動「台菲經濟走廊計畫」，以深化雙邊經貿往來，創造更緊密的夥伴關係。

林佳龍在臉書發文表示，9日他接見彭科蓉（Corazon A. Padiernos）時，提到菲律賓是台灣重要的海上鄰國，雙邊關係近年來大幅推進。

林佳龍指出，菲律賓政府今年4月發布第82號通函，放寬官員與台灣互動的限制，隨後台菲相繼開放免簽證待遇，8月底並由國經協會與美台商會共同籌組投資貿易考察團順利訪菲，為雙邊合作奠定良好基礎。

林佳龍說，他也與馬尼拉經濟文化辦事處商務處長李安東（Anthony Rivera）深入討論未來合作，強調台灣期待與菲律賓建立制度化的合作架構，作為台灣企業赴菲投資時，雙方共同遵循的原則。同時，雙方政府亦應建立更順暢的溝通機制，以有效提升企業投資菲國的信心。

林佳龍指出，台灣極為珍視與菲律賓在各領域的合作，更已規劃「台菲經濟走廊計畫」作為雙邊經濟合作的發展藍圖，共同努力讓台菲合作從經貿開始，進一步拓展至人才培育、智慧農業等領域，創造更緊密的夥伴關係，共同促進經濟繁榮。（編輯：萬淑彰）1141210