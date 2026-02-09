菲律賓來台旅客急速攀升！ 交通部觀光署重兵佈局：力拼創造2千萬銷售額
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
交通部觀光署最新統計，2025年菲國來台人次創歷史新高近63萬人次，居東南亞市場之首；台灣更穩居菲律賓民眾出境旅遊第4大目的地，今年1月底更躍升為來台旅客數量第4名的國家。交通部觀光署「趁勝追擊」組團前往菲律賓參加國際旅展，並深化台菲旅遊業者合作，預估創造超過新台幣2000萬元的銷售額。
觀光署說明，此次由觀光署副署長黃勢芳率隊，包括桃園市政府、休閒農場、旅行社、飯店及航空公司等30個單位共53人，於6日至8日第33屆菲律賓TTE國際旅展，展現台灣觀光實力與各項優惠方案，並於馬尼拉和克拉克市辦理臺灣觀光推廣會，深化台菲業者合作，邀請菲國民眾體驗台灣全年不間斷的迷人風光。
觀光署表示，台菲距離近，加上菲律賓經濟成長穩健，以及試辦免簽證措施帶動菲律賓旅客來台成長，尤其觀光署疫後於113年12月在菲律賓馬尼拉設置台灣觀光服務分處後，深耕市場，打開台灣在菲律賓的知名度，114年來台成長顯著，已躍居東南亞市場之冠；台灣觀光魅力近期頻獲菲律賓主流媒體肯定，《馬尼拉公報（Manila Bulletin）》與GMA新聞網接連報導台北購物環境便利及「美食樂園」形象，顯見台灣已成為菲國旅客心中安全、友善且多元的首選目的地。
觀光署指出，本屆旅展台灣館以「Taiwan—Waves of Wonder（台灣魅力・驚喜無限）」 為主題，深化台灣觀光3.0品牌形象，並以台灣百味為核心，將阿里山森林小火車與四季景點移師馬尼拉，邀請菲國民眾來台探索屬於自己的旅遊體驗方式。期間安排鳳梨酥花式調酒秀、擊鼓表演、仙草凍試飲及花磚、捏麵人與燈會小提燈手作活動，並邀請網紅分享來台旅遊經驗，以精緻互動強化菲國民眾對台旅遊好感度。
觀光署表示，為深耕台菲產業鏈結，旅展結束後代表團接續於2月9日在馬尼拉、2月10日在克拉克辦理兩場B2B台灣觀光推廣會，預計邀請逾270位菲律賓旅遊業者、航空公司及媒體參與。透過精準布局菲國主要門戶城市，強化雙邊觀光產業對接，為台灣觀光新南向客源擴大商機。
