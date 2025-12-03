菲律賓免簽啟動 薄荷島成最亮眼海島新星
菲律賓宣布對台旅客的14天免簽優待後，前往菲律賓旅遊的門檻大幅降低。旅客僅需在出發前五天內線上填寫eTravel入境登錄表格、取得QR Code便可入境，不需額外支付任何費用。免簽政策讓菲律賓重新成為台灣旅客週末度假、短天數旅行的熱門選擇，而以海島魅力與自然景觀著稱的薄荷島，更因航班銜接便利與景點豐富度，迅速成為新一波焦點。
從台灣飛往薄荷島最常見的路線為搭乘菲律賓航空由桃園直飛馬尼拉，再由馬尼拉國際機場（Ninoy Aquino International Airport）轉乘國內線至薄荷島於2018年新啟用的機場：邦勞國際機場（Panglao International Airport）。菲律賓航空更提供完善的免費接駁車銜接，讓國內轉機更加順暢。從馬尼拉起飛約一小時後抵達薄荷島，即可直接進入島嶼節奏，展開兼具自然、美景與冒險的南國旅程。
旅程可從邦勞島上的阿羅納海灘（Alona Beach）展開。這片潔白沙灘被許多人稱作「小長灘」，擁有細緻白沙與開闊海岸線，水域水質清澈，適合各式水上活動。周邊住宿選擇眾多，從豪華的五星級度假村到交通便利的平價旅館應有盡有。白天的阿羅納海灘氛圍輕鬆，旅客可在沙灘漫步、下水活動，或於海邊休憩。而入夜後，沿岸的餐廳與酒吧陸續點亮燈光，搭配現場樂手演奏與規律的海浪聲，呈現出薄荷島典型且具辨識度的海岸夜景。
從海岸走向森林，薄荷島最珍貴的自然寶藏之一是位於Corella的眼鏡猴保護區（Tarsier Sanctuary）。眼鏡猴是世界最小的靈長類之一，體長僅巴掌大、卻擁有渾圓大眼與靈敏聽覺，是極度脆弱且必須被妥善保育的物種。保護區採低干擾管理，旅客以靜音、緩慢的方式觀察這些可愛小動物，近距離感受牠們的日常姿態與敏捷跳躍，這份難得的野生動物體驗讓許多人把薄荷島視為自然愛好者的天堂。
薄荷島的地形景觀以「巧克力山」最具代表性。成千上萬座圓錐狀丘陵分布於島中央區域，在旱季時因植被轉為褐色而呈現如巧克力般的外觀。站在觀景台眺望，無盡的圓錐小山像波浪般延伸至天際；而更加刺激的玩法則是在巧克力山區域騎乘ATV越野車沿著山腳蜿蜒前進。車輛在引擎聲中快速衝過泥濘路段，濺起水花與泥土，隨著地形起伏穿越凹凸坡面與淺灘，能以移動的視角近距離觀察丘陵的形狀與層次。這種結合速度感與地貌體驗的玩法，使旅客得以以更立體的方式感受巧克力山的獨特地景。
若想感受島嶼的綠意與文化脈動，穿越森林的羅伯河（Loboc River）會給予旅客截然不同的視覺與情感體驗。搭上傳統河上遊船，旅客可在船上享用自助午餐，船隻沿河緩緩前行，周圍盡是蒼翠樹林與微風拂面的悠閒氛圍。船上及河岸會有當地居民演唱傳統民謠與舞蹈，讓旅程在靜謐自然與文化人情之間找到最迷人的平衡。
回到邦勞島，隱藏版景點希納達南石灰岩洞（Hinagdanan Cave）是薄荷島著名的喀斯特地形景點，由石灰岩長期風化而成，洞內分布大量鐘乳石與石筍，形態多樣。從約一公尺寬的洞口進入後，通道延伸近百公尺，最終通往一座清澈透明的地下湖，深度約10至20公尺。洞穴上方的岩壁自然形成數個孔洞，使陽光得以穿透灑落洞內，在岩壁與水面間產生獨特的光影效果。由於動線規劃完善、出入口容易抵達，希納達南石灰岩洞也被視為邦勞島上最容易參觀的天然洞穴之一。
若時間安排充裕，旅客也可規劃一日跳島行程，前往薄荷島外海的巴里卡薩島（Balicasag Island）與處女島（Virgin Island）。巴里卡薩島以高透明度的海水與完整的珊瑚生態聞名，是觀賞海龜、熱帶魚群與海底地形的熱門浮潛地點；而處女島則因潮汐退去時露出的細緻沙洲形成獨特地貌，海面平靜且水色清澈，適合輕度水上活動與拍攝海景。兩座島嶼距離邦勞島不遠，搭乘船隻即可抵達，是薄荷島行程中十分具代表性的海上體驗。
薄荷島的魅力來自其豐富而多樣的旅遊節奏：既可以沉浸陽光與海浪，也能走進森林保護區觀察眼鏡猴；既能在巧克力山俯瞰大地雕塑般的景色，也能在ATV越野路上放膽奔馳；既能在河谷遊船上品味文化，也能在跳島浮潛時與海龜相遇。搭配免簽制度、線上化入境流程以及台灣旅客熟悉的航班銜接，菲律賓已成為最容易抵達、最適合規劃短程度假的海外選擇之一。
隨著旅遊市場重新活絡，結合自然、冒險、文化與海島度假四大元素的薄荷島，正以其獨特的節奏吸引越來越多台灣旅客前往。無論是周末跳島、家庭旅行、或情侶度假，薄荷島都以豐富亮點與迷人風景，再次證明「海島旅遊」不只是一段旅程，更是一場讓人回味不已的美好體驗。 查看原文
