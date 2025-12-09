菲律賓全面禁止台灣、西班牙豬肉進口 農業部回應了

即時中心／林韋慈報導

由於台灣10月爆發非洲豬瘟（ASF），以及西班牙在11月底出現首例非洲豬瘟陽性野豬，菲律賓政府近日接連宣布，禁止自台灣與西班牙進口生豬、豬肉及用於人工授精的豬精液等所有相關產品，並撤銷所有既有進口許可證。





菲律賓農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel）強調，「我們必須警惕，防止非洲豬瘟進一步擴散，以保護養豬產業的就業與投資，並確保食品安全及消費者健康。」過去台中梧棲養豬場10月22日被檢出非洲豬瘟PCR陽性，25日下午中央災害應變中心確認為非洲豬瘟，當時暫停所有豬隻產品出口。西班牙則是11月底時因巴塞隆納郊區的野豬檢測出非洲豬瘟 (ASF) 陽性，這是西班牙自1994年以來首次發現非洲豬瘟。



當台灣爆出非洲豬瘟疫情時，菲律賓即刻對來自台灣的活豬、豬肉等相關產品實施臨時進口禁令。菲律賓農業部表示，所有先前核准的台灣豬及豬相關產品的衛生與檢疫進口許可證自動撤銷，新進口申請也暫停，直到另行通知。各大港口的獸醫檢疫人員也被下令停止並扣押任何包含禁運商品的貨物。

據《路透》報導，菲律賓農業部指出，僅在11月11日或之前生產，並且12月4日或之前裝運的西班牙冷凍豬肉產品，才被允許進入菲律賓市場。



針對菲律賓暫停台灣豬肉進口，我國農業部回應，依現有資料顯示，台灣今年僅於7月出口豬肉至菲律賓，出口量約1公噸、金額約約新台幣6萬7000元，因此對整體出口影響相對有限。











