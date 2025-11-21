菲律賓前華裔市長郭華萍犯下人口販運罪 被法院判處終身監禁

菲律賓前華裔市長郭華萍被控參與經營詐騙中心，去年逃亡數周後被逮捕。（圖片來源／Mayor Alice Guo fb）

英國《BBC》與美國《ABC》報導，被指控幫中國從事間諜活動的菲律賓前華裔市長郭華萍參與經營詐騙中心，被法院判決犯有人口販運罪。周四（11月20日），這位丹轆省班班市（Bamban）前市長和其他3人被判處終身監禁，並處以罰金200萬比索（約33,832美元）。

此前，當局在她居住的班班市，搗毀菲國國最大的詐騙中心，在一次突襲行動中，約800名菲律賓人和外國人從詐騙中心獲救，其中許多人表示他們被迫從事「殺豬盤」的詐騙活動。

這位35歲的女子在逃亡數周後，2024年9月在印尼被捕並遣返回菲律賓，她否認所有針對她的指控，目前不清楚她是否會上訴，郭華萍目前仍有5起案件在審理中，其中包括一起洗錢指控，這位前市長還被指控幫助中國從事人口販運和間諜活動，目前尚未被指控從事間諜活動。

參議員暗示郭華萍可能是中國間諜

郭華萍案件多年來一直牽動著菲律賓民眾的心。2022年，她當選為首都馬尼拉北部班班市長。班班市居民先前告訴BBC，他們視她為一位關心民眾、富有同情心的市長。

然而，她很快就引起菲律賓國會議員的注意，有些人懷疑她其實是中國公民，改名參選，有些參議員甚至暗示她可能是中國間諜，而班班市距離美軍自2014年以來一直使用的菲律賓空軍基地僅幾公里。

2024年，寧靜的郭華萍更是成為全國關注的焦點，原因是執法當局在班班市發現一個龐大的詐騙園區，該園區隱藏在線上賭場之下，當地稱為菲律賓線上博彩營運公司（POGO），POGO面向中國的客戶，而賭博在中國是非法的活動。

詐騙園區剛好蓋在郭華萍擁有的土地上

郭華萍最初否認對該詐騙中心知情，但是隨後參議院的一項調查質疑她為何未能發現位於市長辦公室附近的這個佔地8公頃的詐騙園區。

後來調查發現，詐騙園區包含36棟建築，恰巧都蓋在郭華萍之前擁有的土地上。

檢警還發現她的個人資歷存在虛假偽造的情節，她並非如自己所聲稱的那樣出生於菲律賓，而是十幾歲時隨家人從中國移民而來，議員後來發現她的指紋與一名名叫郭華萍的中國公民的指紋一模一樣。

她很快就被免職，隨著案件更多細節的披露，她在2024年7月逃逸失蹤，引發一場跨越四個國家的國際追捕行動，試圖將她帶回菲律賓。同年9月，她在印尼被捕，並被引渡回菲律賓，她的菲律賓護照也被註銷。

總統小馬可仕下令取締數百家網路賭博平台

她的案件受到矚目，主要是因為菲律賓和中國為了南海島礁和岩礁主權持續爭論之際。儘管此案在菲律賓成為全國關注的焦點，但中國對針對她的指控保持沉默。

郭華萍會被揭發涉及中國詐騙，起源於2024年，菲律賓總統小馬可仕下令取締數百家中國人營運的網路賭博平台，這些平台在前總統杜特蒂執政期間迅速擴張。

小馬可仕指控這些遊戲平台犯下包括金融詐騙、人口販賣、酷刑、綁架和謀殺在內的罪行。

隨著幫派犯罪集團經營的詐騙中心在東南亞的營運難度加大，有證據表明，這些中心正在向太平洋地區轉移，並建立利潤豐厚的網絡，據估計每年獲利數十億美元。

