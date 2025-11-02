菲律賓加強南海抗中 與加拿大簽署軍隊互訪協定
（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）在南海局勢持續緊張之際，菲律賓與加拿大簽署軍隊互訪地位協定，強化兩軍協同作戰能力。這是菲律賓與外國簽署的第5份類似協定，也是加拿大與印太區域國家簽署的首份類似協定。
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）與加拿大國防部長麥根第（David McGuinty）今天在馬卡蒂市（Makati）舉行雙邊會議，會後簽署軍隊互訪地位協定（SOVFA）。
這是加拿大與印太區域國家簽署的首份類似協定，也是菲律賓繼美國、澳洲、日本和紐西蘭之後，與外國簽署的第5份類似協定。
鐵歐多洛於記者會上表示，菲加SOVFA旨在維護以法治為基礎的國際秩序，尊重各國主權和尊嚴，以及人民的權利和自由。
菲律賓國防部稍早前說明，SOVFA為菲律賓和其他國家的軍隊提供法律框架，以進行「更複雜且協調化的行動」，強化相互作戰能力。
麥根第形容今天是「重大日子」，並指出SOVFA使兩國更緊密相連，加拿大未來盼參與更多區域聯合軍事演習。
他強調，SOVFA反映了深層的真理，即和平應建立於法治之上，而非魯莽；穩定源自合作，而非對抗。
菲加SOVFA尚需經國會同意才能生效，鐵歐多洛表示菲方會儘快完成程序。
加拿大自從2022年啟動印太戰略以來，加強了在印太地區的軍事前沿部署，除常年在海上部署3艘軍艦之外，過去3年間也對菲律賓進行了9次港口訪問，來訪加拿大海軍及空軍官兵超過2250人次。
這次協定簽署正值南海局勢持續緊張之際。中國以「10段線」主張聲索南海大部分海域，菲律賓則援引聯合國海洋法公約，主張獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，雙方聲索海域重疊，紛爭不斷。
近月來，菲方已多次公布影片指控中方騷擾公務船、飛機，包括噴射強力水柱以及追逐、衝撞。
另一方面，東南亞國家協會（ASEAN）日前在吉隆坡舉辦國防部長會議，菲律賓與中國零互動。鐵歐多洛回答媒體提問時說，中方近日指控菲律賓拉攏域外國家攪局南海，並形容菲律賓為地區穩定破壞者，「你會願意跟辱罵你國家的人對話嗎？」
鐵歐多洛重申，唯有在中國展現誠意的情況之下，他才會願意進行對話。（編輯：田瑞華）1141102
