菲律賓助學之愛 為清寒家庭分憂解勞

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在菲律賓奧莫克的「尼諾」，是學校的模範生，人品和功課都表現優秀，由於父母親務農維生，收入不穩定，下課後還要打零工賺學費，所幸經學校提報推薦，獲得慈濟獎助學金，對未來也更加有信心

跳進水裡，挖泥沙，粗重的工作，尼諾是駕輕就熟，年僅17歲的他，下課後，不是走在打工的路上，就是前往農場，幫忙父親除草，自己賺學費，分擔家計。

慈濟助學生 尼諾：「我幫忙運沙子，賺點零用錢補貼家用。」

都是體力活，儘管疲累，功課卻從不懈怠。

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慈濟助學生 尼諾：「(父親)有時有工作，有時沒有工作，常常沒錢買所需要的東西，所以我才要更努力學習取得成就。」

父親 Ronald ：「即使到了深夜，他仍然堅持學習，一直都是學校的模範生，這正是我以他為傲的地方。」

出生在農家，家境貧困，但他的成績好，人緣也佳。

老師 拉奎爾薩比諾：「他是一位非常認真的學生，我可以肯定地說，在事業上還是學業上，都會有光明的前途。」

同學 Zyra Dela Pina：「每當課堂討論中有人提問，他都能立即回答，積極參與課堂活動，他的成績也一直名列前茅。」

獲得慈濟助學金的補助，是實至名歸，期待自己完成學業，找到好工作，十年後，能為家人整修屋頂，給父母，更好的生活，更不忘要回饋社會。

慈濟助學生 尼諾：「這對我來說幫助很大，因為我們並不富裕，慈濟在很多方面都給予很大的支持。」

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