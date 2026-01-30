菲律賓南部渡輪沉沒增至31死 失蹤人數待釐清

（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）菲律賓南部海域26日發生的渡輪沉沒事故，罹難者已增至31人；由於乘員名單不準確，確實失蹤人數目前難以推估。

渡輪克爾斯汀3號（MV Trisha Kerstin 3）26日凌晨自三寶顏（Zamboanga）出發，在駛往蘇祿省（Sulu）和魯島（Jolo）途中翻覆沉沒。

根據乘員名冊，克爾斯汀3號載有船員和乘客計344人，截至27日，有316人獲救生還、18人不幸罹難，失蹤人數推算為10人。

然而，搜救人員29日在失事海域撈起11具疑似乘員的遺體，今天又尋獲2具，計13具，若證實都是罹難者，意味著當時渡輪上的乘員超出官方名冊。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人卡雅雅（Noemie Cayabyab）今天下午通報最新搜救情況，共有316人生還、31人不幸罹難，失蹤人數釐清中。

卡雅雅表示，海岸防衛隊已部署大型多功能船艦，並與其他政府機構及漁民合作，擴大搜救能量。

菲律賓最近屢傳重大船難，19日晚間，旅遊渡船艾梅哈拉號（MBCA Amejara）在南部納卯灣（Davao Gulf）翻覆，船上16人僅1人獲救，搜救人員已撈起6具遺體，另9人仍在搜索中，不排除漂流到印尼海域。

新加坡籍散裝貨船Devon Bay號22日晚間在菲律賓北部龐加辛南省（Pangasinan）以西外海翻覆，路過的中國海警船救起15名船員，撈起2具遺體，目前仍有包括船長在內的4名船員下落不明。

這段期間，海岸防衛隊也在菲律賓內海救起多名落海的菲律賓漁民。

海岸防衛隊司令加文（Ronnie Gil Gavan）日前曾說，因天候與海象關係，每年12月至次年1月是菲律賓發生船隻事故最多的時期。（編輯：唐聲揚）1150130