菲律賓參議員來台 盼促與台農業合作交流

菲律賓參議員龐吉立南（Francis Pancratius “Kiko“ Pangilinan）參議員伉儷抵台。外交部提供



菲律賓參議院「農業、糧食與農業改革委員會」主席參議員龐吉立南（Francis Pancratius “Kiko”Pangilinan）伉儷於10月30日至11月4日訪台，他將考察我國農業發展，走訪農業設施，促進台菲農業合作與交流。

龐吉立南曾於今（2025）年8月應亞洲自由民主聯盟（CALD）邀請來台與會，如今再度來訪，這次訪台期間將與我國政府官員及立法委員就提升台菲實質關係交換意見，同時也將參訪我國農業設施，促進台菲農業合作與交流。

菲律賓自今（2025）年4月起鬆綁行政官員之間的交流，民意代表雖然不在限制之列，但是訪台也都保持低調，之前曾公開訪台，並與前總統蔡英文會面的還有菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros），她於2023年5月首次訪問台灣，並送給蔡英文的貓咪「蔡想想」一份禮物。

外交部表示，台灣與菲律賓是地緣鄰近且共享民主自由價值的合作夥伴，外交部將在台菲既有深厚的合作基礎上，持續推動「榮邦計畫」，期待雙方在智慧農業、半導體科技及綠色能源等領域達成互惠共榮的豐碩成果。

