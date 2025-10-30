菲律賓參議員來臺訪問 促進臺菲農業合作交流

記者吳典叡／臺北報導

菲律賓參議員龐吉立南伉儷來臺訪問，外交部今（31）日指出，來訪期間將與我國政府官員及立法委員就提升雙方實質關係交換意見，也將參訪我國農業設施，促進臺菲農業合作與交流，期待雙方在智慧農業等領域互惠共榮。

菲律賓參議員龐吉立南伉儷於10月30日至11月4日訪臺，外交部表達誠摯歡迎之意。外交部表示，龐吉立南參議員繼今年8月應亞洲自由民主聯盟（CALD）邀請來臺與會後再度來訪，展現臺菲友好夥伴關係。此次龐吉立南參議員是以菲律賓參議院「農業、糧食與農業改革委員會」主席身分來臺考察我國農業發展，期間將與我國政府官員及立法委員就提升雙方實質關係交換意見，同時也將參訪我國農業設施，促進臺菲農業合作與交流。

廣告 廣告

外交部強調，臺灣與菲律賓是地緣鄰近且共享民主自由價值的合作夥伴，未來將在臺菲既有深厚的合作基礎上，持續推動「榮邦計畫」，期待雙方在智慧農業、半導體科技及綠色能源等領域達成互惠共榮的豐碩成果。

菲律賓參議員龐吉立南伉儷來臺訪問，外交部指出，期待雙方在智慧農業等領域互惠共榮。（外交部提供）