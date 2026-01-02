菲律賓參議員批中國環台軍演：和平建立於自決權

（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）繼菲律賓國防部批評中國環台軍演破壞區域和平與穩定，菲律賓參議員潘吉里納也抨擊，中國環台演習為整個區域帶來敵意。他強調，和平不能建立在入侵威脅、軍事擴張或戰爭演習之上，而是建立於個人和集體的自決權，免受任何強權的霸凌或吞併。

潘吉里納（Francis Kiko Pangilinan）1日發表聲明指出，值此展現善意的歲末跨年之際，中國的軍事演習卻為台灣人民，還有在台生活、工作與度假的菲律賓人，以及整個東亞與東南亞區域帶來「敵意」（ill will）。

聲明寫道，和平不能建立在入侵威脅、軍事擴張或戰爭演習之上，而是建立於個人和集體的自決權，免受任何強權的霸凌或吞併，不論是中國或美國。

潘吉里納表示，人類共享一個地球，未來不能取決於飛彈或權宜同盟，而是能否為社會正義、氣候行動與民主權利共同合作，「讓我們將2026年的火馬導向進步，而非毀滅」。

對此，中國駐菲律賓大使館點名潘吉里納，稱台灣議題「純屬中國內政，不容外部勢力介入」，並聲稱菲律賓與中國建交時，已明確承諾遵守一中原則，呼籲菲律賓相關人士恪守政府立場，停止干涉中國內政。

潘吉里納現為菲律賓參議院農業委員會及司法委員會主席。他去年10月曾訪台拜會副總統蕭美琴和外交部長林佳龍等人，就提升台菲實質關係交換意見。

菲律賓政府估計，目前約有20萬名菲律賓人在台灣生活或工作。去年8月，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在印度接受當地媒體專訪時曾說，台海若爆發衝突，菲律賓將無法置身事外。

共軍東部戰區去年12月29日宣布，在台灣周邊海空域展開演習。連日來，菲律賓智庫Stratbase、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）及菲律賓國防部先後發表聲明，表達關切。

作為菲律賓實質駐台大使館的馬尼拉經濟文化辦事處表示，這類事態可能衝擊在台菲人安全與生計，呼籲各方保持最大克制，避免採取升級行動。

鮮少針對台灣局勢發表評論的菲律賓國防部，也對中國對台灣採取的軍演與海警行動深表關切，強調維護國際法與區域規範的重要性，包括和平解決爭端的原則。（編輯：陳妍君）1150102