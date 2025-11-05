菲律賓參議員訪台 林佳龍盼促通過避免雙重課稅與經濟合作協定

外交部長林佳龍接見菲律賓參議員龐吉立南（Francis Pancratius “Kiko” Pangilinan）伉儷。翻攝自林佳龍臉書



菲律賓參議員龐吉立南（Francis Pancratius “Kiko” Pangilinan）伉儷近期訪台，外交部長林佳龍接見時表示，盼透過他的影響力，加速菲國參議院通過「台菲避免雙重課稅協定」（ADTA），以及洽簽經濟合作協定（ECA），以深化雙邊經濟安全合作，共同打造更具韌性的非紅供應鏈。

龐吉立南長期關注農業議題，林佳龍提到，外交部在榮邦計畫下具體推動「台菲經濟走廊計畫」，並且對接菲國農業政策提出與擴大雙邊農業合作計畫、建立示範場域，及強化雙邊人才的培育與交流，提升菲國的糧食安全。

龐吉利南也提到，菲國政府在總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM） 的帶領下，逐漸提升農業領域的重視，台菲兩國在農業方面具有極大的合作潛力，期盼台灣能深化參與菲國農業改革；此次來訪也希望能借鏡我國農會組織及農業推廣經驗，作為未來菲律賓政策參考。

林佳龍表示，台灣欲透過「台菲經濟走廊計畫」對接美國、日本及菲律賓的「呂宋經濟走廊」，今（2025）年8月底促成台灣企業代表與美國組團赴當地考察投資環境，期盼藉此推動第三地合作機會。雙邊持續在經貿、農漁業、勞工、科技、醫衛、教育及災防援助等領域深化合作關係。

林佳龍強調，台灣是全球領先的晶圓製造中心，菲律賓則是封裝測試重鎮，雙方在半導體領域互補性高，台灣更是菲國前十大貿易夥伴，盼透過他的影響力，加速菲國參議院通過ADTA，以及洽簽ECA，以深化雙邊經濟安全合作，共同打造更具韌性的非紅供應鏈。

