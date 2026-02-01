菲律賓台灣同鄉會成立20載 徐佳青：續作台菲橋梁

（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）菲律賓台灣同鄉會今天舉辦慶祝成立20周年暨新春聯歡餐會，台菲多位政要齊聚馬尼拉致賀。僑務委員會委員長徐佳青祝福同鄉會在未來20年繼續發光發熱，在主流社會發揮影響力。

活動在大馬尼拉青山區一家中餐廳舉行，出席貴賓包括：僑委會委員長徐佳青、駐菲代表周民淦、陸委會副主委梁文傑、立委林楚茵、黃捷、新北市議員戴瑋姍、台中市議員施志昌、菲律賓眾議院秘書長葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）與馬尼拉經濟文化辦事處人員。

徐佳青讚揚歷屆會長無私奉獻、積極栽培新生代，實現向上發展、向下扎根，且長期擔任台菲關係的橋梁，祝福同鄉會在未來的20年繼續發光發熱，在主流社會發揮影響力。

徐佳青也分享，她今年開首場出國行程就是1月時訪問馬尼拉，之後飛到日本，現在又回到菲律賓，在第一島鏈穿梭過程中，深刻感受到在太平洋西岸，第一島鏈國家通力合作，讓區域和平安全更加穩定珍貴。

駐菲代表周民淦表示，20週年不但是重要里程碑，更是嶄新起點，盼菲律賓台灣同鄉會在先進與年輕世代的共同努力下，未來持續發揮影響力，為僑界、為台菲關係創造更多的機會與可能。

周民淦也感謝包括菲律賓台灣同鄉會在內的僑團協助與支持，讓駐菲律賓代表處能連續兩年得到特優評鑑的榮譽。

同鄉會會長白適榮回顧歷屆前人努力，讓會務日漸茁壯，承諾繼續秉持聯誼鄉親互助服務、薪火相傳的精神，進一步強化會員服務，鼓勵年輕世代參與及接班，促進台菲經貿、文化以及公益合作，穩健邁向下一個20年。

與會立委致詞時，除祝福同鄉會會務蒸蒸日上，也指出台灣內外面臨挑戰，包括總預算案在野黨的杯葛下持續處於僵局，呼籲旅菲鄉親繼續支持台灣公共事務，共同為台灣打拚。

曾任菲律賓前駐台代表的葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil），也在活動上感謝台灣政府1月時向她頒贈「大綬景星勳章」，並表示將繼續做台灣的好朋友，推動雙邊關係。

菲律賓台灣同鄉會成立於2006年11月24日，以「聯絡鄉親情誼、促進團結互助、維護鄉親合法權益，並加強與菲國社會聯繫」為成立宗旨。

同鄉會舉辦活動多元，包括號召捐血與賑濟等慈善公益、增進台菲友誼的國民外交活動，以及聲援台灣參加世界衛生大會及國際組織等，對凸顯台灣主體性以及能見度貢獻卓著。（編輯：陳慧萍）1150201