菲律賓國慶活動6/14登場 YARA領軍嗨翻板橋體育館

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【記者葉柏成／新北報導】為慶祝菲律賓獨立128週年國慶，新北市政府勞工局攜手馬尼拉經濟文化辦事處（MECO），將於本周日〈14日〉在板橋體育館盛大舉辦慶祝活動，結合體育競技、音樂表演及多元文化展演，邀請移工朋友、雇主及市民共襄盛舉。其中最受矚目的亮點，為菲律賓超人氣P-POP女子團體YARA首度跨海來台演出，為活動掀起最高潮。

勞工局長陳瑞嘉表示，移工朋友長期投入各行各業，為社會及產業發展貢獻良多，期盼透過國慶活動提供交流與休閒平台，讓移工在工作之餘也能放鬆身心、感受家鄉節慶氛圍。也請雇主鼓勵移工朋友踴躍參與活動，在工作與生活之間取得平衡，相信移工朋友能以更充沛的精神與熱情投入工作。

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《圖說》菲律賓獨立128週年國慶活動籃球友誼賽—資料照片。〈勞工局提供〉

他指出，此次活動內容豐富多元，將由充滿活力的歡樂路跑揭開序幕，讓參與民眾以健康運動方式感受節慶氛圍。隨後登場的籃球友誼賽，則由勞工局代表隊與MECO代表隊同場競技，以球會友，展現團隊精神，也進一步深化台菲雙方交流與友誼。

除了體育活動外，現場也安排多場菲律賓傳統舞蹈表演，透過優美舞姿與特色服飾，呈現菲律賓豐富多元的文化風貌，讓民眾近距離感受菲國文化魅力。午間的音樂演出更是活動重頭戲。首次來台演出的菲律賓人氣女團YARA，近年在菲律賓擁有高人氣與廣大粉絲支持，屆時將帶來充滿青春活力的舞台演出。

《圖說》菲律賓獨立128週年國慶活動項目歡樂路跑—資料照片。〈勞工局提供〉

此外，深受移工朋友喜愛的樂團競賽也將熱血登場，多組實力堅強的移工樂團輪番上陣，以震撼音樂與精彩演唱炒熱現場氣氛，帶領觀眾沉浸在熱情洋溢的音樂饗宴之中。