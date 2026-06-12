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菲律賓外交部週五表示，針對中國對菲律賓國防部長 Gilberto Teodoro 實施的制裁，菲方計畫與中國當局展開討論。儘管承認制裁是主權權利，但菲方認為此舉並不妥當，強調應透過外交與對話解決爭端。

根據路透社（Reuters）報導，菲律賓外交部代理部長 Ma. Theresa Lazaro 於週五指出，菲律賓政府正尋求與中國當局進行溝通，針對菲律賓國防部長 Gilberto Teodoro 所遭受的制裁措施進行討論。這項表態顯示出在南海局勢緊張之際，菲國仍希望維持溝通管道。

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Ma. Theresa Lazaro 在聲明中補充，雖然實施制裁被視為中國的主權權利，但菲律賓政府認為這種做法並不正確。她強調，菲律賓方面更傾向於透過外交手段與對話來處理兩國間的分歧，而非採取單方面的制裁行動。

近期菲律賓與中國在南海（South China Sea）的領土主權爭議不斷升溫，雙方在海上的摩擦也日益頻繁。此次針對國防首長的制裁事件，無疑為兩國關係增添了更多變數。菲律賓外交部的最新回應，反映出馬尼拉當局在捍衛國家利益的同時，也試圖避免衝突進一步擴大。

原文出處：菲律賓國防部長遭中國制裁 菲國外交部盼重啟對話化解分歧

本文由AI協作，經編輯審核後發布