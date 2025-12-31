菲律賓國防部關切中共軍演 外交部：維持台海穩定現狀已成國際共識

中國解放軍東部戰區今（31）日傍晚宣布完成「正義使命-2025」軍演，繼菲律賓駐台機構馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）昨日下午發表聲明表達關切，菲律賓國防部今日再發布由部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）署名的聲明，呼籲中國克制，透過和平方式解決分歧。對此，我國外交部今日晚間回應，誠摯感謝包括菲律賓在內的理念相近國家，清楚展現對台海和平與穩定的支持。

中國解放軍29日清晨7時30分宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，部分演訓區直接劃設到台灣12浬領海基線以內，火箭軍實彈射擊落彈區則散布在我國領海鄰接海域24浬線周邊。解放軍東部戰區發言人李熹今日傍晚6時宣布，演習「圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」，並稱將「時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀」。

廣告 廣告

對於中國解放軍今年第2度在台灣周邊海空域展開圍台軍演，不僅歐盟，及英國、法國、德國等歐洲多國外交部昨晚先後發表聲明表達關切，韓國外交部發言人朴一昨日下午即率先於例行記者會表達立場，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）更在昨日下午發表聲明表示，對任何可能升高台海及區域緊張情勢、誤判或衝突風險的發展深感憂慮，敦促各方保持最大程度克制，避免升高情勢的行動。

而後，澳洲外交暨貿易部（DFAT）於今日發出聲明表示，對中國在台灣周邊的軍事及海警演習深感關切，澳洲官員已就此向中方表達關切，紐西蘭外交貿易部（MFAT）同樣表達關切，呼籲中國克制，並避免採取破壞和平穩定的舉動。之後，日本外務省發言人今日發表談話，指出當前中國在台灣周圍舉行聯合軍演已升高台海緊張情勢，日本政府已向中國表達關切及持續密切關注相關動向。

在印太地區多國政府外交機關公開表達關切後，菲律賓國防部長鐵歐多洛今日發出署名聲明表示，菲律賓嚴正關切中國對台灣愈發加劇的脅迫行動，中國此舉已嚴重破壞區域和平穩定，更加劇已相當脆弱的地緣政治環境的緊張關係。中國升高脅迫的影響並非只有兩岸關係，而是擴大至整個印太群體，菲律賓呼籲中國應當克制，遵循國際法及區域慣例，以和平方式解決爭端，而非採取欺瞞、脅迫或威嚇手段。菲律賓重申支持以實現自由、開放、穩定及以規則為基礎的印太地區。

外交部：此為菲律賓政府再度公開關切台海和平

對此，我國外交部今日晚間發布新聞稿表示，前述聲明是繼8月菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos）及菲律賓外交部公開重申，高度重視台灣海峽和平穩定的立場後，菲律賓政府相關部門再度公開關切台海周邊的和平與穩定。

外交部轉述，部長林佳龍誠摯感謝包括菲律賓、日本、澳洲及紐西蘭在內的印太區域及全球其他理念相近國家，再次清楚展現對於台海和平與穩定的支持與重視，及對維持台海現狀的明確立場；同時歡迎國際社會持續關注台海情勢。

外交部強調，維持台海和平穩定現狀已成國際共識，中國單方面武力恫嚇台灣的舉措，不具任何正當性及合法性。台灣作為國際社會的良善力量，將持續與理念相近國家攜手合作，共同促進全球與印太地區的和平、穩定與繁榮。

更多風傳媒報導

