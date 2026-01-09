菲律賓垃圾場崩塌「工人遭活埋」 至少1死數十人仍受困

菲律賓中部宿霧市一處垃圾場發生大規模崩塌事故，垃圾山突然滑落掩埋了廢物分類設施內的工作人員。警方證實，目前已造成1人死亡、7人受傷，至少27人下落不明，搜救行動仍在持續進行中。

菲律賓宿霧市一處垃圾掩埋場發生崩塌意外，數十人慘遭活埋，已至少1人死亡。（示意圖／PIXABAY）

這起事故發生在宿霧市比納利烏（Binaliw）村的廢棄物處理設施，大量垃圾和碎片突然崩塌，將工人們活埋。菲律賓區域警察總監馬拉南（Roderick Maranan）向美聯社表示，救援人員已從垃圾堆中救出8名生還者，但其中一名女性工人在送往醫院途中不幸身亡。

馬拉南指出，目前尚不清楚是否有非工作人員也在受害者之列，根據初步警方報告，目前仍有27人失蹤，搜救工作正在進行中。

然而，宿霧市市長奈斯特．阿奇瓦爾（Nestor Archival）在週五發表的聲明中提供了不同數據，他表示至少已救出12人，另有38人仍下落不明。對於警方與市長提供的失蹤和獲救人數不同，目前尚無明確解釋。

阿奇瓦爾在臉書發布的聲明中說道，「所有救援隊伍仍全力投入搜救工作，嚴格遵守安全協議，尋找其餘失蹤人員」。現場仍有數十名救援人員徹夜在垃圾場搜尋被困人員。

馬拉南補充說，被垃圾牆擊中的低矮建築之一是一個倉庫，工人們在那裡分揀可回收廢物和垃圾，但目前尚不清楚附近住宅是否也受到影響。

阿奇瓦爾表示，這座廢棄物管理設施擁有110名員工，當局和官員將於週五舉行緊急會議。「市政府向公眾和受影響家庭保證，正採取一切必要措施確保安全、透明度、責任追究和富有同情心的援助，搜救行動仍在持續進行中」。

