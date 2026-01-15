菲律賓垃圾山崩塌增至22死 小馬可仕承諾究責

（中央社記者林行健馬尼拉15日專電）菲律賓中部一處垃圾掩埋場8日發生崩塌事故，當地媒體報導罹難者已增至22人，總統小馬可仕今天對此表示哀悼，並強調將徹查原因並向相關部門究責。

根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）新聞稿，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在宿霧省一座經濟區出席活動時，為事故罹難者默哀，並向罹難者家屬致以慰問。

小馬可仕強調，政府將全力調查事故發生原因，並會依法究責。

本月8日，宿霧市（Cebu City）一處名為比納利烏（Binaliw）的民營掩埋場發生崩塌事故，堆積如山的垃圾傾瀉而下，壓毀下方一座以鋼條搭建的資源回收設施，當時估計有50多名清潔人員在裡面工作。

當地媒體「宿霧每日新聞」（CDN）今天報導，搜救行動仍在持續，截至上午7時，事故罹難者已達22人死亡，另有18人受傷、14人下落不明，成為宿霧市歷來最嚴重的工業災難之一。

宿霧市政府已宣布將1月16日訂為「哀悼日」，悼念罹難者。

菲律賓環境暨天然資源部（DENR）初步調查指出，垃圾過度堆積、長時間降雨，以及地質條件不適宜，都是事故的可能肇因。

調查顯示，掩埋場垃圾已堆至35公尺高，加上排水系統不足與邊坡不穩，帶來風險。

掩埋場現已無法運作，導致大宿霧地區陷入垃圾處理危機。市政府已啟動暫時應變措施，並考慮以宿霧島上另3處掩埋場作為替代傾倒地，但這3處地點離都會區較遠，垃圾車往返時間將會增加，且預期會遭到當地居民反對。（編輯：謝怡璇）1150115