菲律賓垃圾山崩塌爆工人遭活埋 已釀1死38人失蹤

位於菲律賓中部宿霧市比納利垃圾掩埋場（Binaliw Landfill）昨（8）日發生大規模崩塌事故，目前確認有一名22歲女性工人死亡，另有38人失蹤，當局已展開搜救行動，並有多人受傷被送醫，事故原因尚未釐清。

根據外媒《BBC》、《美聯社》報導，宿霧市比納利垃圾掩埋場為該地區主要的垃圾傾倒點之一，但昨日下午4時許發生坍塌，現場多名工作人員直接遭活埋。當地警方與市府通報，救難人員在瓦礫中救出12名受傷的清潔工，立即送往醫院治療；事故發生時，部分受害者是掩埋場工作人員，但是否有鄰近居民受影響尚不清楚。

當地居民Jaylord Antigua目睹事發過程表示，當時天氣良好，但垃圾山突然崩塌，當時有工作人員向機械操作員大喊將發生崩塌，但疑似現場機器運作噪音過大，機械操作員們未能及時逃生。而Jaylord Antigua所管理的辦公室被掩埋，所幸他迅速自行爬出，僅臉部與手臂有瘀傷。

警方表示，有一名獲救女子在送醫途中身亡，其餘被救出的人均受傷，並已送醫治療，至今還有27人失蹤。不過宿務市長阿基瓦爾（Nestor Archival）在臉書表示，目前已有至少12人獲救，但還有38人失蹤。警方與市長提供的失蹤人數不同，原因不明。

事發後，約有300名來自政府部門及民間團體的救援人員全力投入搜救工作，現場也動員多台挖土機、救護車及消防車。市議員加爾加內拉（Joel Garganera）指出，隨時都可能再發生崩塌，主要與掩埋場管理不善有關，他進一步說明，營運商長期挖掘土方，再堆疊垃圾形成新的垃圾山，「這已經不是衛生掩埋場，而是一個露天垃圾場」。

比納利掩埋場面積約10公頃，是宿務重要的私營垃圾處理場。掩埋場在菲律賓大型城市普遍存在，尤其是宿務，作為中部維薩亞斯群島的貿易及交通樞紐，每日產生大量垃圾。事故後，救援隊持續搜尋仍被掩埋的人員，當局呼籲民眾保持警戒，並配合現場疏散及交通管制。

