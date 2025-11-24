菲律賓基地升級要台灣出錢？ 賴士葆：台灣真的是「盤仔」！

美國政府「美中經濟暨安全檢討委員會」報告11月18日公布，建議由台灣協助提供經費，升級改造菲律賓軍事基地，以增強駐紮菲律賓的美軍實力，提升美軍在台灣周邊的威懾力。對此，國民黨立委賴士葆認為，台灣真的是「盤仔」！外交部次長吳志中回應，那是政策建議而已，我們跟美國各方面的合作討論是有助於維護台灣海峽的安全。

《日經亞洲》20日報導，美國國會授權成立的獨立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission，USCC）18日公布年度報告，提議將呂宋島、巴拉旺島基地的升級服務「出售」給台灣。

美中經濟暨安全檢討委員會副主席、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，出資升級菲國軍事基地對台灣來說相當合理，「因為一旦做出防衛台灣的政治決定後，這直接關乎美國捍衛台灣的能力」。台灣出資的提案不只限於菲國軍事基地，也可能包含日本西南島鏈及其他承認台灣的太平洋島國。

對此，國民黨立委賴士葆今（24）日質詢外交部次長吳志中，有沒有這回事？美國在國外軍事基地的維持，要台灣出錢？這是哪一門的邏輯？台灣真的是「盤仔」！外交部有答應嗎？

吳志中則說，是有這樣的政策建議，但是政策建議很多事情是可以討論的。且台灣跟美國的合作，一直是一貫的政策，如果有這樣的做法，是過去一貫的政策。他強調，那是政策建議而已，我們跟美國各方面的合作討論是有助於維護台灣海峽的安全。

