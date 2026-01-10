菲律賓大型「垃圾山」崩塌！多人遭活埋

▲菲律賓宿霧市郊區一處大型垃圾掩埋場，8日發生坍塌事故，多人慘遭活埋，釀成傷亡。（圖／達志影像／美聯社，下同）（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 菲律賓宿霧市郊區的比納利夫（Binaliw），一處垃圾掩埋場，當地時間8日下午發生崩塌事故，數十人逃生不及而慘遭活埋。雖然救援人員努力搜救，但截至發稿時間為止，已知至少4人死亡、34人失蹤，當地政府坦言，傷亡恐怕還會攀升。

綜合《ABS-CBN》等菲媒、外媒報導，事發時約有50名清潔工人被埋，根據議員加加內拉（Joel Garganera）透露，垃圾倒塌的高度相當於20層樓高，救援人員在廢墟中穿梭時，也面臨「垃圾山」進一步坍塌的危險。

加加內拉指出，環衛人員的員工宿舍就在掩埋場旁，目前已知的4位死者，罹難時都在裡面，隨著搜救進行，不少粗重的鋼鐵碎片，不時會夾雜其他垃圾而滑動：「我們現在只能抱著渺茫的希望，祈禱奇蹟發生。」

▲失蹤者家屬在現場等待救援，心急如焚。（圖／美聯社／達志影像）

加加內拉強調，垃圾掩埋場堆積的垃圾「高度驚人」，尤其宿霧市附近，每逢下雨就容易發生土石流之類的事故，質疑為何相關單位沒提防垃圾山崩塌：「垃圾就像海綿一樣，吸水性很強，這根本不需要多高深的學問，就能看出一定會發生問題。」

1位現場倖存的垃圾壓縮機操作員科蓋（Rita Cogay）聲稱，她所在的建築物被倒塌的巨量垃圾壓垮前幾分鐘，她剛走到外面喝水，突然就聽到巨響：「我以為是有直升機墜毀了，但當我轉過身查看時，看到的是垃圾和倒塌的建築物。」

